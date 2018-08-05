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Öğrenci ve velilerin merakla beklediği kılavuz açıklandı

Öğrenci ve velilerin merakla beklediği kılavuz açıklandı

Liselere yerleştirmeye esas nakil kılavuzu Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlandı. Kılavuza göre ilk nakil tercihleri 06-10 Ağustos tarih aralığında yapılacak. Bu tarihlerde herhangi bir ortaöğretim kurumuna yerleşemeyenler ise 13 Ağustos tarihinde ikinci nakil için yeniden başvuruda bulunabilecek. Tercih işlemiE-Okul''dan yapılabilecek.

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Eklenme Tarihi: 05-08-2018 12:39 - Güncelleme: 05-08-2018 12:39

Bakanlığın yayımladığı nakil kılavuzunda yer alan bilgilerine göre 8’inci sınıfı başarıyla tamamlayan, açık öğretim ortaokulundan mezun durumda olanlar ile herhangi bir ortaöğretim kurumuna yerleşen/yerleşemeyen öğrenciler yerleştirmeye esas nakil başvurusunda bulunabilecek.

Tercih işlemi öğrenci ve velisi tarafından https://e­okul.meb.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilecek. Yapılan tercihler mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacak.

KILAVUZ İÇİN TIKLAYIN

Merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullara yerleşen öğrencilerden okul değiştirmek isteyenlerin, yerleştirmeye esas nakil döneminde tekrar yerel yerleştirme ile öğrenci alan okulları tercih etme zorunluluğu bulunmayacak.

BOŞ KONTENJANLAR İÇİN TIKLAYIN

Bir ortaöğretim kurumunda kaydı olmayan veya yerleşemeyen öğrencilerin, Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okul grubundan tercihte bulunabilmesi için yerel yerleştirme tercihi yapması ise zorunlu olacak.

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