Öğrenci sınıfta parfüm sıkınca olanlar oldu

Trabzon'da sınıfta sıkılan parfümden etkilenen öğretmen ve öğrenciler hastaneye kaldırıldı. Olay, saat 12:00 sıralarında Trabzon Ortahisar ilçesindeki Bener Cordan Ortaokulu'nda meydana geldi. 6-E sınıfında bir öğrencinin sıktığı parfümün kokusundan etkilenen sınıf öğretmeni E.H. ile öğrenciler de mide bulantısı ve kusma şikayeti başladı.

Öğretmen ve öğrenciler okul idaresi tarafından çağrılan ambulansla Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne götürüldü. Tedavi altına alınan 17 öğrenci ve öğretmenin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Trabzon Milli Eğitim Müdürlüğü olayla ilgili inceleme başlattı.