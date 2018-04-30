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Öğrenci affı haberi kimler okula dönecek yeni şartlar

Öğrenci affı haberi kimler okula dönecek yeni şartlar

Başbakan Binali Yıldırım Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası bir bir müjdeleri patlattı. Bunlardan biri de çeşitli sebeblerden dolayı üniversite eğitime ara vermek zorunda kalan öğrencileri ilgilendiriyor. Yaklaşık 500 bine yakın öğrenciye af geliyor. Kaydı silinen öğrencilere tekrar kayıt yaptırma ve diploma alma fırsatı geliyor. İşte detaylar

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Eklenme Tarihi: 30-04-2018 20:10 - Güncelleme: 30-04-2018 20:10

Öğrenci affı kimleri kapsıyor, öğrenci affından kimler yararlanacak, hangi öğrenciler üniversite öğrenci affından yararlanacak? Yaklaşık 500 bin öğrenciyi kapsayan öğrenci affı hakkında yeni gelişmeleri Başbakan Binali Yıldırım açıkladı. Kaydı silinen ya da okula ara veren öğrenciler teröre bulaşmamış olmak kaydıyla yeniden okula dönecek. İşte detaylar...

İşte Başbakan Binali Yıldırım'ın öğrenci affı ile ilgili açıklamaları...

ÖĞRENCİLERE OKULA DÖNME İMKANI: Üniversitelerimizde okuyan 8 milyona yakın gençlerimiz var. Tabi bunlar içerisinde zamanla çeşitli nedenlerle eğitimine öğretimine devam edemeyen gençlerimiz oldu. Yaklaşık 500 bine yakın. Bunların büyük bir çoğunluğu ya maddi imkansızlıktan ya devamsızlıktan yahut da öğrenciliğin verdiği heyecandan dolayı derslerini iyi takip edememekten kaynaklanıyor. Biliyorsunuz 7 yılda bitirme mecburiyeti var. 7 yılı geçti mi artık bahane yok diyor ve çıkışını alıyor. Bu öğrencilerimize bir kereliğine üniversitelerine, bölümlerine dönme imkanı veriyoruz. Kaydı silinen öğrencilere tekrar kayıt yaptırma ve diploma alma fırsatı veriyoruz. Bunun istisnası ne? Teröre bulaşmışsa, terörle irtibatı varsa bunlar bu haktan yararlanamayacaklar.

Başbakan Yıldırım'dan önemli açıklamalar

 

 

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