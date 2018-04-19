Oğluyla birlikte kocasını döverek öldürdü!

İfadesinde eşinin kendisine sürekli şiddet uyguladığını öne süren Ayşe Y., bu nedenle ölüm korkusu yaşadığını söyledi. Yalçın, "Ben iş yerinde çalışıyordum. Yanıma geldi, bir süre yine tartışmaya başladık. Zaten eve de ben bakıyordum. Benim kazandığım ile geçiniyorduk. Beni hep tehdit ediyordu. Fabrikada da tehdit etti ve kavga çıktı. Bu olay meydana geldi. Kocamın korkusundan liseye giden kızım bile okula gitmekten korkuyordu" dedi.







