Oğluyla birlikte kocasını döverek öldürdü!

TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde fabrika işçisi Ayşe Y. (45), oğlu Muharrem Y. (25) ile birlikte, kendisine şiddet uyguladığını iddia ettiği eşi Fesih Y.'yi (52 demir çubukla döverek öldürdü.

Oğluyla birlikte kocasını döverek öldürdü!

TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde yaşayan iki çocuk annesi Ayşe Y., iddiaya göre sürekli şiddet gördüğü eşi Fesih Y. ile dün sabah evde tartıştıktan sonra Valimeşe Mahallesi sanayi bölgesindeki çalıştığı geri dönüşüm fabrikasına gitti. Bir süre sonra Fesih Y., eşinin çalıştığı fabrikaya geldi, aralarında yeniden tartışma çıktı. Bunun üzerine Ayşe Y., oğlu Muharrem'i aradı.

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Oğluyla birlikte kocasını döverek öldürdü!

Anne, baba ve oğulları arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Muharrem Y., iş yerinde bulunan demir çubukla bacaklarına vurduğu babasını yere düşürdü, daha sonra da olay yerinden ayrıldı. Ayşe Y., aldığı darbelerle yerde yatan eşine bu kez kendisi demir çubukla vurmaya başladı. Olayı gören diğer çalışanların ihbarı ile gelen jandarma ekipleri Fesih Y.'nin öldüğünü belirledi. Jandarma, anne ve oğlunu gözaltına alarak, haklarında soruşturma başlattı.

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Oğluyla birlikte kocasını döverek öldürdü!

İfadesinde eşinin kendisine sürekli şiddet uyguladığını öne süren Ayşe Y., bu nedenle ölüm korkusu yaşadığını söyledi. Yalçın, "Ben iş yerinde çalışıyordum. Yanıma geldi, bir süre yine tartışmaya başladık. Zaten eve de ben bakıyordum. Benim kazandığım ile geçiniyorduk. Beni hep tehdit ediyordu. Fabrikada da tehdit etti ve kavga çıktı. Bu olay meydana geldi. Kocamın korkusundan liseye giden kızım bile okula gitmekten korkuyordu" dedi.



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Oğluyla birlikte kocasını döverek öldürdü!

Jandarmadaki sorgularının ardından anne ile oğlu Çorlu Adliyesi'ne sevk edildi.

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Internet Haber
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