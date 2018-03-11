Oğlunun cesedi başında feryat etti! Babana çek gönder fotoğrafı!

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde şehir içi yolcu midibüsüyle çarpışan motosikletin sürücüsü Görkem Şen (17) yaşamını yitirirken, arkadaşı ise yaralandı. Kaza yerine gelen kızıyla birlikte gelen anne oğlunun yüzünü son kez görebilmek için polise yalvardı. Acılı anne oğlunun cansız bedeninin önünde isyan ederek kızına, "Babana çek gönder şu fotoğrafı. Çocuğum uyuşturucu kullanıyor dedim, gel yardım et bana dedim, lanet olasıca adam gelmedi. Bana yardım edin dedim, kimse bana yardım etmedi" diyle feryat etti.