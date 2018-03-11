Oğlunun cesedi başında feryat etti! Babana çek gönder fotoğrafı!

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde şehir içi yolcu midibüsüyle çarpışan motosikletin sürücüsü Görkem Şen (17) yaşamını yitirirken, arkadaşı ise yaralandı. Kaza yerine gelen kızıyla birlikte gelen anne oğlunun yüzünü son kez görebilmek için polise yalvardı. Acılı anne oğlunun cansız bedeninin önünde isyan ederek kızına, "Babana çek gönder şu fotoğrafı. Çocuğum uyuşturucu kullanıyor dedim, gel yardım et bana dedim, lanet olasıca adam gelmedi. Bana yardım edin dedim, kimse bana yardım etmedi" diyle feryat etti.
KAZA, gece yarası Manavgatın Aydınevler Mahallesi Hasan Ali Yücel Caddesi'ndeki kavşakta meydana geldi. Nebi Ataş'ın kullandığı şehir içi yolcu midibüsüyle, sürücü belgesi olmayan Görkem Şen'in kullandığı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklette bulunan kasksız sürücü Görkem Şen ile arkadaşı Ahmet Ertuğ Durmuş (19) düşerek savruldu.
Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ve polis ekibiyle itfaiye sevk edildi. Kazada Görkem Şen'in olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan Ahmet Ertuğ Durmuş ise ambulansla hastaneye götürüldü. Savcının incelemesinin ardından Görkem Şen'in cenazesi morga konuldu. Midibüs şoförü Nebi Ataş, polis tarafından gözaltına alındı.
KASK, EKİPMAN YOKTU: Kaza anında midibüste yolcu olarak bulunan Eren Gemici, liseler bölgesinden yokuş aşağı indiklerini sırada motosikletin sağ taraftan geldiğini belirterek, "Motosiklette iki kişilerdi. Kask filan, ekipman hiçbir şey yoktu. Hızlı geliyorlardı. Bizim şoför de sanırım tam yavaşlamadı, vurunca durdu. Hemen indik, baktık. Çocuğun biri zaten motosiklete ayakları sıkışmış. Sağlık ekipleriyle birlikte motosikleti kaldırdık. Bilinçlerini açık tutmak için konuştum ama birisi sorularımıza cevap vermiyordu" dedi.
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER