Oğlunun cenazesinde tanıştı aşık oldu evlendi yaş farkı yok artık dedirtti!

43 yıl boyunca evli kalan 6 torun sahibi 72 yaşındaki Almeda Errell, oğlu Robert, 45 yaşında geçirdiği bir nöbet sonucu hayatını kaybetmişti. İkili de Robert'ın cenaze töreninde tanıştılar. Kendisinden tam 53 yaş küçük Gary Hardwick'e aşık olup evlendi. Çiftin aşkı büyük tepki çekti
AŞKLARINI BÖYLE ANLATTILAR: "43 yıllık bir evliliğim oldu ve çok öpüşmeli, sarılmalı, romantik şeyler yoktu. Şimdiki ilişkim kasırga gibi. Her zaman birbirimize iltifat ediyoruz ve öpüşüyoruz. İlişkimizin tadını çıkarıyoruz. O mükemmel insanla tanıştığınız zaman, o hissi kaybetmek istemediğinizi biliyorsunuz. İltifatlar, sarılmalar ve öpüşmeler... Oldukça romantik."
SEVGİNİZİ HER GÜN GÖSTERİN DEDİ: "Harikaydı, en vahşi hayallerimin bile ötesinde. Almeda benim hayalimdeki kadın ve ilişkimizin fiziksel boyutu daha iyi olamazdı. İlişkimizde birbirimize yardım etmek için her gün küçük şeyler yapıyoruz. Gary bana yemek yapıyor, evi siliyor ve her zaman birbirimize teşekkür ediyoruz. Yemek yapmak, bulaşıkları yıkamak gibi küçük şeyler... Her zaman karşınızdaki insana iltifat edin ve sevginizi gösterin. Sevginizi her gün gösterin. Yarının garantisi yok."
Gary'nin akrabası Lisa, eşi Robert'in cenazesine Gary'i de davet etti. Orada da Almeda ile tanıştılar. "Bu genç adamın sevgi dolu gülüşünü fark ettim ve aradığımın o olduğunu düşündüm. Kilisenin diğer tarafındaydı ve sürekli ona bakıyordum. Acının içerisindeki aydınlık gibiydi. Sonra ben kapıya doğru yürürken, yanıma geldi ve taziyelerini sundu. Çok zaman geçirmedik ama yeterliydi."
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