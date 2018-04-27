Oğlunun çantasına dinleme cihazı koydu duydukları şoke etti

Normalde her zaman neşeli ve mutlu olan oğlu oldukça agresifleşmişti ve sık sık yatağını ıslatıyordu.

Oğlunun çantasına dinleme cihazı koydu duydukları şoke etti

Normalde her zaman neşeli ve mutlu olan oğlu oldukça agresifleşmişti ve sık sık yatağını ıslatıyordu. Oldukça endişelenen Milissa, okul yönetimiyle konuşmayı denedi ama hiçbir sonuç elde edemedi. Çaresiz anne oğluna ne olduğunu öğrenebilmek için kendi yöntemini uyguladı ve oğlunun çantasına bir kayıt cihazı yerleştirdi. Kayıt cihazını dinlediğinde duydukları onu şoke etti.

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Oğlunun çantasına dinleme cihazı koydu duydukları şoke etti

Ses kayıtlarında öğretmenler "Camden neden hiçbir şeyi not almıyorsun? İşte bu yüzden herkesle oturamıyorsun. Annene söyle" "Alt tarafı bir kelime yazacaksın. Bu kadar zor olan ne?" gibi cümleler söylüyordu. Üstüne üstlük öğretmenler çocuğun taklidini yapıyordu.

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Oğlunun çantasına dinleme cihazı koydu duydukları şoke etti

Millissa, ertesi gün kayıtlarla birlikte okul yönetimine gitti, okul müdürü Lisa Stone, kayıtlarda duyulan iki öğretmeni hemen kovdu. Milissa bu olaylardan sonra hemen oğlunu okuldan aldı ve hukuki tavsiye almak için kayıtları sosyal medyada paylaştı. Ses kayıtları sosyal medyada viral oldu.

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Oğlunun çantasına dinleme cihazı koydu duydukları şoke etti

Okul müdürü Linda Stone kayıtların internete düştükten sonra bir açıklama yaptı.Velinin kayıtları okula getirmediğini, kendileriyle konuşmadığını söyleyen okul müdürü yıllar boyunca oluşturdukları itibarlarının bu olayla yıkılmaması gerektiğini, öğretmenlerin kovulduğunu belirtti.

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