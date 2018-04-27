Oğlunun çantasına dinleme cihazı koydu duydukları şoke etti

Normalde her zaman neşeli ve mutlu olan oğlu oldukça agresifleşmişti ve sık sık yatağını ıslatıyordu. Oldukça endişelenen Milissa, okul yönetimiyle konuşmayı denedi ama hiçbir sonuç elde edemedi. Çaresiz anne oğluna ne olduğunu öğrenebilmek için kendi yöntemini uyguladı ve oğlunun çantasına bir kayıt cihazı yerleştirdi. Kayıt cihazını dinlediğinde duydukları onu şoke etti.