Oğlunu vahşice öldürmüştü: İstenen ceza belli oldu!

İSTANBUL Fatih'te bulunan bir evde 5 Kasım 2017 günü meydana gelen olayda eşinden ayrı yaşayan Nezir T. uzun süredir görmediği 10 yaşındaki oğlu Yiğitcan T.’yi hafta sonu yanında kalması için anneannesinden alıp eve getirdi. Komşuların ihbarı üzerine adrese gelen polis, Yiğitcan T.’yi bıçaklanarak öldürülmüş halde buldu.

Polisin olay yerindeki incelemesi sürerken cinayetin baba Nezir T. tarafından işlendiği iddia edildi. Neriman T.’nin oğlunu almak için taksi ile yola çıktığı, bu sırada baba Nezir T.’nin telefonla arayarak, “Çocuğu öldürdüm, şimdi gel al” dediği ileri sürüldü. Nezir T.’nin evden çıkarken de komşulara, “Çocuğu öldürdüm annesine haber verin” dediği iddia edildi.

ÖNCE ZEHİRLEMEYE ÇALIŞMIŞ

Olayın ardından harekete geçen polis, baba Nezir T.’yi gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği’ne götürülen Nezir T. ilk ifadesinde, cinnet getirerek cinayeti işlediğini itiraf etti. Nezir T.’nin daha önce de Yiğitcan’ı doğalgaz ile zehirlemeye çalıştığı ve annesine ses kaydı gönderdiği iddia edilmişti. Polisle birlikte eve gidip oğlunu kurtaran anne Neriman T. polise başvurduğunu ancak Nezir T.’nin savcılık izniyle oğlunu görmek için aldığını ifade etmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Nezir T. hakkında yürüttüğü soruşturma tamamlandı. Savcılığın hazırladığı iddianamede, Nezir T.’nin, 'kasten yakın akrabayı öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile 'kasten yaralama' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçlarından da 4.5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.