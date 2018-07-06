Oğlunu kablo ile boğmuştu: Mahkemeye bu şekilde geldi!

ZONGULDAK'ta 3 yaşındaki oğlunu cep telefonunun şarj kablosuyla boğarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan annenin yargılanmasına başlandı.

Oğlunu kablo ile boğmuştu: Mahkemeye bu şekilde geldi!

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesi Bakacakkadı beldesinde oğlu Emir Can'ı (3) cep telefonunun şarj aletinin kablosuyla boğarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan anne Gülveren Aydemir'in (29), ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı. Aydemir ilk duruşmada ağlayarak, savunmada bulunamadı. Gülveren Aydemir'in kolundaki boncuklarla yapılan "Emirim" yazılı bileklik dikkat çekti.

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Oğlunu kablo ile boğmuştu: Mahkemeye bu şekilde geldi!

Geçen yıl 12 Temmuz tarihinde meydana gelen olayda, iddiaya göre, Gülveren Aydemir, kahvaltı için bakkala ekmek almaya giden eşi Olcay Aydemir'in ardından yatak odasında uyuyan oğlu Emir Can'ın yanına gitti. Eve gelen Olcay Aydemir, evin kapısını açamayınca pencereden içeri girdi.

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Oğlunu kablo ile boğmuştu: Mahkemeye bu şekilde geldi!

Oğlunu hareketsiz, eşini de bilekleri kesilmiş halde bulan Olcay Aydemir, sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri Emir Can'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

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Oğlunu kablo ile boğmuştu: Mahkemeye bu şekilde geldi!

Hastaneye kaldırılan Gülveren Aydemir ise tedavisinin ardından tutuklandı. Yapılan incelemede Emir Can'ın cep telefonu şarj aletinin kablosuyla boğularak öldürüldüğü tespit edildi.

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