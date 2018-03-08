Oğlunu cinsel içerikli film izlerken yakalayan baba eline bıçağı aldı ve...

HİNDİSTAN'IN Haydarabad kentinde yaşanan olay, akıllara durgunluk verdi. 45 yaşındaki Hintli Muhammed Qayyum Qureshi, 18 yaşında oğlu Khalid'in devamlı cinsel içerikli film izlemesi üzerine ona öyle bir şey yaptı ki dünya bunu konuşur oldu.
Muhammed Qayyum Qureshi isimli 45 yaşındaki Hintli vatandaş cep telefonundan oğlunun sürekli cinsel içerikli film izlemesinin önüne geçemeyince çareyi oğlunun elini kesmekte buldu... Baba Qureshi, oğlunu sıklıkla cinsel içerikli film izlerken yakalıyordu. Geçtiğimiz pazar günü yine aynı şey oldu ve baba oğlunun elinden telefonunu aldı.
Fakat 18 yaşındaki Khalid, pazartesi günü ailesinin evde olmadığı bir anda tekrar telefonunu aldı. Yine babasına yakalandı ve baba oğul tartışmaya başladı. Mesleğinin kasaplık olduğu öğrenilen 45 yaşındaki Muhammed Qayyum Qureshi, 18 yaşındaki oğlunun elinden cep telefonunu almaya çalışırken tartışma çıktı. Tartışma bir süre sonra baba – oğul arasında kavgaya dönüşünce acımasız adam kaptığı bir bıçakla oğlunun elini bileğinden itibaren kesti.
CİNAYETE TEŞEBBÜSTEN YARGILANACAK; Cani baba daha sonra polise giderek teslim oldu ve oğlunun elini kestiğini itiraf etti. Dört çocuk babası adam tutuklandı. Babanın cinayete teşebbüsten yargılanacağı öğrenildi.
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