Oğlunu cinsel içerikli film izlerken yakalayan baba eline bıçağı aldı ve...

HİNDİSTAN'IN Haydarabad kentinde 45 yaşındaki Muhammed Qayyum Qureshi, 18 yaşındaki oğlu Khalid'i cinsel içerikli film izlerken yakalayınca ellerini bileklerinden itibaren kesti.

Oğlunu cinsel içerikli film izlerken yakalayan baba eline bıçağı aldı ve...

HİNDİSTAN'IN Haydarabad kentinde yaşanan olay, akıllara durgunluk verdi. 45 yaşındaki Hintli Muhammed Qayyum Qureshi, 18 yaşında oğlu Khalid'in devamlı cinsel içerikli film izlemesi üzerine ona öyle bir şey yaptı ki dünya bunu konuşur oldu.

15
Oğlunu cinsel içerikli film izlerken yakalayan baba eline bıçağı aldı ve...

Muhammed Qayyum Qureshi isimli 45 yaşındaki Hintli vatandaş cep telefonundan oğlunun sürekli cinsel içerikli film izlemesinin önüne geçemeyince çareyi oğlunun elini kesmekte buldu... Baba Qureshi, oğlunu sıklıkla cinsel içerikli film izlerken yakalıyordu. Geçtiğimiz pazar günü yine aynı şey oldu ve baba oğlunun elinden telefonunu aldı.

25
Oğlunu cinsel içerikli film izlerken yakalayan baba eline bıçağı aldı ve...

Fakat 18 yaşındaki Khalid, pazartesi günü ailesinin evde olmadığı bir anda tekrar telefonunu aldı. Yine babasına yakalandı ve baba oğul tartışmaya başladı. Mesleğinin kasaplık olduğu öğrenilen 45 yaşındaki Muhammed Qayyum Qureshi, 18 yaşındaki oğlunun elinden cep telefonunu almaya çalışırken tartışma çıktı. Tartışma bir süre sonra baba – oğul arasında kavgaya dönüşünce acımasız adam kaptığı bir bıçakla oğlunun elini bileğinden itibaren kesti.

35
Oğlunu cinsel içerikli film izlerken yakalayan baba eline bıçağı aldı ve...

CİNAYETE TEŞEBBÜSTEN YARGILANACAK; Cani baba daha sonra polise giderek teslim oldu ve oğlunun elini kestiğini itiraf etti. Dört çocuk babası adam tutuklandı. Babanın cinayete teşebbüsten yargılanacağı öğrenildi.

45
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
SEN ANLAT KARADENİZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro