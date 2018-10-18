'Oğlum tecavüzcünün teki! Bir kadına defalarca tecavüz etti'

Annenin, kaza kurşunuyla ölüme kurban giden oğlunun arkasından sarf ettiği sözler dünya gündemine bomba gibi oturdu. Oğlu öldüğü için hiç üzülmediğini söyleyen öfkeli anne, durumdan çok memnun olduğunu dile getirken oğlunun Facebook hesabına yazdıklarını görenler şoke oldu.
KIZ KARDEŞTEN OLAY SÖZLER! İngiliz bisikletçinin ailesinin yaptığı açıklamalarda bu ölümden memnuniyetlerini dile getirdiler. Mark Thomas Sutton'un ölümünden memnun olan tek kişi annesi değildi. Konu ile ilgili açıklama yapan kız kardeşi de, abisinin ölümünün kendisini sevindirdiğini söyleyerek 'Abim tecavüzcüydü. Ölmesine çok seviniyorum.' dedi.
Mark Sutton'un annesi de tüyler ürperten açıklamalarda bulundu. Anne, oğlunun bir kadını defalarca tecavüz ettiğini söyleyerek, öldürülmesinden memnuniyet duyduğunu belirtti. Mark'ın ölümünden mutluluk duyan Anne ve kız kardeş hayatlarına kaldığı yerden devam ediyor.
UMARIM CEHENNEMDE YANARSIN! Mark'ın annesi, oğlunun Facebook sayfasına ''Umarım cehennemde yanarsın Mark Thomas Sutton. Tek üzüntüm hemen ölmen. İnsanlar benim şov yaptığımı düşünüyor olabilir ama ben onu doğuran bir anne olarak bunları söylüyorum." diye yazdı.
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