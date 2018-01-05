Oğlu hastane yatarken yılbaşı partisi yaptı

ABD'li magazin yıldızı Kim Kardashian'ın, oğlu Saint West zatürreeden hasta yatarken arkadaşlarıyla yeni yıl partisi yaptığı ileri sürüldü. Habertürk Gazetesi'nde yer alan habere göre; Kim Kardashian, "Oğlum çarşamba gününden cumartesiye kadar hastanedeydi. Yılbaşı ise pazar günüydü. Oğlumu hastanedeyken yalnız bırakmadım. Arkadaşlarım yeni yıl partisine Saint uykuya daldıktan sonra geldi" açıklamasını yaptı. Twitter

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ABD'li magazin yıldızı Kim Kardashian'ın, oğlu Saint West zatürreeden hasta yatarken arkadaşlarıyla yeni yıl partisi yaptığı ileri sürüldü. Habertürk Gazetesi'nde yer alan habere göre; Kim Kardashian, "Oğlum çarşamba gününden cumartesiye kadar hastanedeydi. Yılbaşı ise pazar günüydü. Oğlumu hastanedeyken yalnız bırakmadım. Arkadaşlarım yeni yıl partisine Saint uykuya daldıktan sonra geldi" açıklamasını yaptı. Twitter

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ABD'li magazin yıldızı Kim Kardashian'ın, oğlu Saint West zatürreeden hasta yatarken arkadaşlarıyla yeni yıl partisi yaptığı ileri sürüldü. Habertürk Gazetesi'nde yer alan habere göre; Kim Kardashian, "Oğlum çarşamba gününden cumartesiye kadar hastanedeydi. Yılbaşı ise pazar günüydü. Oğlumu hastanedeyken yalnız bırakmadım. Arkadaşlarım yeni yıl partisine Saint uykuya daldıktan sonra geldi" açıklamasını yaptı. Twitter

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