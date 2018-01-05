Oğlu hastane yatarken yılbaşı partisi yaptı

ABD'li magazin yıldızı Kim Kardashian'ın, oğlu Saint West zatürreeden hasta yatarken arkadaşlarıyla yeni yıl partisi yaptığı ileri sürüldü. Habertürk Gazetesi'nde yer alan habere göre; Kim Kardashian, "Oğlum çarşamba gününden cumartesiye kadar hastanedeydi. Yılbaşı ise pazar günüydü. Oğlumu hastanedeyken yalnız bırakmadım. Arkadaşlarım yeni yıl partisine Saint uykuya daldıktan sonra geldi" açıklamasını yaptı.
ABD'li magazin yıldızı Kim Kardashian'ın, oğlu Saint West zatürreeden hasta yatarken arkadaşlarıyla yeni yıl partisi yaptığı ileri sürüldü. Habertürk Gazetesi'nde yer alan habere göre; Kim Kardashian, "Oğlum çarşamba gününden cumartesiye kadar hastanedeydi. Yılbaşı ise pazar günüydü. Oğlumu hastanedeyken yalnız bırakmadım. Arkadaşlarım yeni yıl partisine Saint uykuya daldıktan sonra geldi" açıklamasını yaptı.
ABD'li magazin yıldızı Kim Kardashian'ın, oğlu Saint West zatürreeden hasta yatarken arkadaşlarıyla yeni yıl partisi yaptığı ileri sürüldü. Habertürk Gazetesi'nde yer alan habere göre; Kim Kardashian, "Oğlum çarşamba gününden cumartesiye kadar hastanedeydi. Yılbaşı ise pazar günüydü. Oğlumu hastanedeyken yalnız bırakmadım. Arkadaşlarım yeni yıl partisine Saint uykuya daldıktan sonra geldi" açıklamasını yaptı.
ABD'li magazin yıldızı Kim Kardashian'ın, oğlu Saint West zatürreeden hasta yatarken arkadaşlarıyla yeni yıl partisi yaptığı ileri sürüldü. Habertürk Gazetesi'nde yer alan habere göre; Kim Kardashian, "Oğlum çarşamba gününden cumartesiye kadar hastanedeydi. Yılbaşı ise pazar günüydü. Oğlumu hastanedeyken yalnız bırakmadım. Arkadaşlarım yeni yıl partisine Saint uykuya daldıktan sonra geldi" açıklamasını yaptı.
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