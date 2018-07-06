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Oğlu defnedildikten 3 saat sonra hayatını kaybetti

Oğlu defnedildikten 3 saat sonra hayatını kaybetti

BOLU'da, trafik kazasında ölen oğlunun cenazesinden 3 saat sonra kalp krizi geçiren kadın hayatını kaybetti

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Eklenme Tarihi: 06-07-2018 08:25 - Güncelleme: 06-07-2018 08:25

Trafik kazasında hayatını kaybeden 20 yaşındaki Ersin Yıldız'ın cenazesi, memleketi Bolu'nun Yeniçağa ilçesine bağlı Akıncılar köyünde, öğle vakti kılınan cenaze namazından sonra toprağa verildi.

GELECEK HAFTA ASKERE GİDECEKTİ
Gelecek hafta askere gideceği öğrenilen Ersin Yıldız’ın annesi Behiye Yıldız (53) ise oğlunun ölüm haberini alınca fenalaştı.

TOPRAĞA VERİLDİKTEN  3 SAAT SONRA RAHATSIZLANDI
Sağlık ekiplerinin desteği ile ayakta durabilen anne Yıldız, oğlu toprağa verildikten yaklaşık 3 saat sonra yeniden rahatsızlandı. Olay yerine çağrılan ambulansla Yeniçağa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan anne Yıldız, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Trafik kazasında yaşamını yitiren Ersin Yıldız’ın cenazesi Bolu’nun Yeniçağa ilçesi Akıncılar Köyü Camii’nde öğle namazının ardından ilçeye bağlı Doğancı köyü mezarlığına defnedildi.

OĞLUNUN YANINA DEFNEDİLDİ
Aynı gün hayatını kaybeden annesi Behiye Yıldız da, akşam namazı öncesinde Akıncılar Köyü Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından oğlunun mezarının yanına defnedildi.

OLAY: Uğur Özcan idaresindeki kamyonet, Anadolu Otoyolu Ankara istikameti Yeşilyayla mevkisinde, önünde seyreden Halil Karakoca idaresindeki TIR'a arkadan çarpmış kazada, kamyonet sürücüsü Özcan ve yanında bulunan Ersin Yıldız araçta sıkışmıştı. Yıldız, olay yerinde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

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