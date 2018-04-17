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ÖGG sınavı soru ve cevapları A-B kitapçık göre cevap anahtarı

ÖGG sınavı soru ve cevapları A-B kitapçık göre cevap anahtarı

Özet yetki alarak güvenlik görevlisi olarak çalışmak isteyen binlerce kişi 8 Nisan'da Özel Güvenlik Görevlisi sınavı girdi. 75.ÖGG sınav soru ve cevapları geçtiğimiz günlerde erişime açıldı. Peki 75. ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Daha önceki sınav sonuç takvimine bakıldığında ÖGG sonuçları 20 Nisan Cuma günü açıklanabilir.

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Eklenme Tarihi: 17-04-2018 10:00 - Güncelleme: 17-04-2018 10:00

75.Özel Güvenlik Görevlisi sınavı 8 Nisan'da belirlenen sınav merkezlerinde yapıldı. ÖGG soru cevap anahtarı geçtiğimiz günlerde erişime açıldı. ÖGG sonuçlarından önce kendi performansını değerlendiren adayar kesin sonuç bilgilerini 20 Nisan'da öğrenecek. Daha önceki ÖGG sınav sonucu takvimine bakıldığında Özel güvenlik görevlisi sınav sonuçları 20 Nisan cuma günü açıklanabilir. Sınav sonucuna göre yetki belgesi alacak adaylar Özel Güvenlik Görevlisi olarak görev yapabilecek.

75. ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR: Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bağlı Özel Güvenlik Daire Başkanlığı tarafından 08 Nisan Pazar günü 10.00’da gerçekleşen 75. Özel Güvenlik temel eğitimi sınav sonuçlarının, kesin tarihi belli olmasa da önceki açıklama takvimlerine göre 20 Nisan Cuma günü açıklanacağı öngörülmektedir. Sonuç saatiyle ilgili ise henüz bir açıklama yapılmadı.

SORU VE CEVAPLAR YAYIMLANDI: 75. ÖGG sınav soruları ve cevapları yayımlandı. Aşağıdaki linkten sınav sorularına erişebilirsiniz.

75. ÖGG SINAV SORULARI (A KİTAPÇIĞI)

75. ÖGG SINAV SORULARI (B KİTAPÇIĞI)

76. TEMEL EĞİTİM SINAVININ TARİHİ DEĞİŞTİ

27 Mayıs 2018 Tarihindeki Özel Güvenlik 76.Temel ve 52.Yenileme Eğitimi Sınavı 03 Haziran 2018 Pazar Günü Saat 14:00’da yapılacak.

SINAV SONUÇLARINA NASIL İTİRAZ EDİLİR: Yazılı sınav sonucuna itiraz etme süresi ve il emniyet müdürlüklerince Özel Güvenlik Bilgi Sistemine itiraz kayıtlarının girileceği tarih aralığıdır. Bu tarih genellikle sonuç açıklanma tarihinden bir gün sonrası olmaktadır.

İtirazdan bir gün sonra ise yazılı sınav sonuçlarına yapılacak olan itirazlar değerlendirmeye tabii tutulması ve aynı gün içerisinde itiraz sonuçları adaylarla paylaşılması beklenmektedir.

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