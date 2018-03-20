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Oflu İsmail’in torunlarına operasyon!

Oflu İsmail’in torunlarına operasyon!

İSTANBUL’da, Oflu İsmail olarak bilinen ve 3 yıl önce hayatını kaybeden İsmail Hacısüleymanoğlu’nun torunları Orhun, Ali ve Emir H.’nin yönettiği organize suç örgütüne yönelik operasyonda 22 kişi gözaltına alındı. Çetenin yağmadan yaralamaya kadar bir dizi suçlamanın hedefinde olduğu bildirildi.

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Eklenme Tarihi: 20-03-2018 18:06 - Güncelleme: 20-03-2018 18:06

Hacısüleymanoğulları grubu üyesi bazı kişilerin yağma ve adam yaralama olaylarına karıştıkları bilgilerine ulaşılması üzerine Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Yaklaşık bir yıl süren teknik ve fiziki takipte, organize suç örgütü oldukları iddia edilen Hacısüleymanoğulları grubunun elebaşılığını Orhun H.’nin yaptığı belirlendi. Aynı aileden Ali ve Emir H.’nin de grubu yönettiği tespit edildi. Grubu yöneten Orhun, Ali ve Emir H.’nin, 3 yıl önce hayatını kaybeden Oflu İsmail lakaplı İsmail Hacısüleymanoğlu’nun torunları olduğu bildirildi. 

Yapılan araştırmada, organize suç örgütünün, A.A. isimli kişinin yağmalanması, bir Steak House restoranın sahibi A.S.’nin hürriyetinden yoksun bırakılması, darp edilmesi ve yağmaya teşebbüs edilmesi, H.G. ve B.U. isimli kişilere yönelik silahlı saldırı, F.A ve U.A. isimli kişilere yönelik yağmaya teşebbüs edilmesi, Emek Mantı isimli mekanın valeleri A.S. ve E.G.’nin silahla vurulması olaylarını gerçekleştirdikleri belirlendi. 

Yapılan tespitlerin ardından dün sabah saatlerinde 25 adrese Özel Harekat Timleri desteğinde eş zamanlı baskın düzenlendi. Emniyette yağmadan yaralamaya kadar çok sayıda suç kayıtları olduğu belirtilen Orhun H, Ali H, Emir H’nin de arasında bulunduğu 22 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, 5 tabanca, 5 av tüfeği, 188 adet mermi ele geçti. 

22 kişi sorgulanmak üzere sağlık kontrollerinin ardından emniyete getirildi. Polis soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

OFLU İSMAİL KİMDİR?

Oflu İsmail lakaplı İsmail Hacısüleymanoğlu, 3 Mart 1979’da Aksaray Yenikapı’da Semiramis Gazinosu’nun sahibi Akbulut Karaoğlu ile bir garsonu öldürdüğü gerekçesiyle yurt dışına kaçtı. İsmail Hacısüleymanoğlu, kaçtığı İtalya ve diğer Avrupa ülkelerinde karıştığı uyuşturucu kaçakçılığı olaylarından dolayı da uzun bir sürede Avrupa cezaevlerinde yattı. 2006 yılında, Türkiye’ye iade edilen Oflu İsmail, infazı düşülen kesinleşmiş hapis cezalarının kalan kısmını da Türkiye’de çekti. Oflu İsmail, yakalandığı akciğer kanserinden kurtulamayarak hayatını kaybetmişti.

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