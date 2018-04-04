Öfkeli fil dehşet saçtı!

Hindistan’ın Kerala eyaletinde kaydedilen görüntüler İngiliz basınında yayıldı. Görüntülerde bir tapınağın çevresinde görülen filin öfkeli hareketleri dikkat çekiyor.

Kalabalığın arasına dalarak ortalığı birbirine katan fil, görüntünün devamında ise bir adama saldırıyor. Adama önce hortumuyla vuran fil, adamın dengesini kaybedip düşmesiyle ayaklarının altına alıyor. O anlarda çevredekiler de panikle kaçarken, filin oraya nasıl geldiği bilinmiyor. Filin saldırısına uğrayan adamın ise hayatını kaybettiği belirtildi.

(Ulusal yayın yapan internethaber.com sanal ortamda haberciliğe başlayan ilk haber sitelerinden biridir. Türkiye'nin tanığı pek çok isim yazar kadrosunda yer almakta. Okur yorumlarının yanı sıra açık görüş köşesinden mesleki yazılara ve blog yazarlarına yer vermektedir. Açık görüşte 20'ye yakın uzman yazar olarak yer almaktadır. 60 kişilik bir haber kadrosuna sahip olan internethaber.com, 2000 yılında İnternethaber Yayın Grubu adı altında faaliyete başladı. İstanbul Beşiktaş'ta ofisi bulunan İnternethaber Yayın Grubu bünyesinde tematik özellikli 12 site yer almaktadır. 24 saat kesintisiz haber yayını yapan internethaber sitesinde güncel haberler ile birlikte, politika, sağlık, magazin, spor, memur ve eğitim ile son dakika haberleri yer alıyor.)