Ofis ortamında çalışanlar için alternatif atıştırmalıklar

Çoğunlukla stres içerisinde geçen ofis yaşantısı, zamanla kişilerin beslenme alışkanlarında birtakım değişikliklere yol açar. Düzenli beslenmek için de ofiste tüketilmeye uygun sağlıklı atıştırmalıklardan faydalanması gerektiğini söyleyen Diyetisyen İdil Ediboğlu çalışanlar için alternatif atıştırmalıkları sizlerle paylaştı.

Ofis ortamında çalışanlar için kuru-hazır-hemen yenebilir-saklanabilir şeyler olması çok önemli. Bu yüzden aslında en güzeli çiğ formdaki yağlı tohumlar (badem/ceviz/fındık/kaju..), kuru meyveler ve sağlıklı (şeker, trans yağ içermeyen) krakerler.

Saklama imkanı varsa minik kutu yoğurt/süt bulundurarak yoğurdunun içine meyve doğrayabilir ve güzel serin bir tatlı hazırlayabilir.

Ofis çalışanları için en pratik tatlı: Fıstık ezmeli hurma ve cevizli incir. 2 adet hurmanın çekirdeklerini çıkarıp içlerine 1er çay kaşığı şekersiz fıstık ezmesi koyuyoruz.1 adet inciri ortadan ayırıp arasına 1 ceviz koyuyoruz.

Ofis çalışanları için pratik meyveli yoğurt: 1 kutu probiyotik yoğurt ya da quark peyniri içine yarım şeftali veya 2 kayısı veya yarım muz veya 1 mor erik..doğrayıp 1 adet ceviz kırıyoruz. Son olarak kan şekerimizi dengelemesi ve hoş aroma vermesi için tarçın serpiyoruz.