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Of! Trabzonlu bakanlara bakın! Mustafa Varank da listeye eklendi

Of! Trabzonlu bakanlara bakın! Mustafa Varank da listeye eklendi

TRABZON yeni Cumhurbaşkanlığı kabinesinde en çok bakana sahip olan il oldu. Sadece Of'tan 3 bakan var. Süleyman Soylu ve Berat Albayrak'ın ardından Mustafa Varank da Of'lu çıktı.

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Eklenme Tarihi: 10-07-2018 14:29 - Güncelleme: 10-07-2018 14:37

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk kabinesine Trabzon ve Of ilçesi damga vurdu. Trabzon kabineye 4 bakan sokarken bu bakanlardan üçü Of'lu oldu. 16 kişilik kabinede 4 bakanın Trabzon'dan çıkması hemşerilerini çok sevindirdi.

Trabzon'lu olan yeni kabinedeki bakanlar Berat Albayrak, Süleyman Soylu, Mustafa Varank ve Mehmet Cahit Turhan oldu. Trabzonlu bakanlar en önemli koltukların da sahibi oldular. Berat Albayrak Hazine ve Maliye Bakanı, Süleyman Soylu İçişleri Bakanı, Mustafa Varank Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Mehmet Cahit Turhan ise Ulaştırma ve Altyapı bakanı.

OF'LU 3 BAKAN : Trabzon'un Of ilçesi ise eşine az rastlanır bir gururu yaşıyor. Zira kabinedeki 3 bakan Of ilçesinden. Bu bakanlar Berat Albayrak, Süleyman Soyu ve Mustafa Varank.

Dört bakanımız oldu: AK Parti Of İlçe Başkanı Hakan Terzioğlu da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek, "Trabzon'umuza dört bakanımız oldu. Bunların üç tanesinin, Of ve Dernekpazarı ilçelerimizden oluşu bizleri mutlu etmiştir. Görev ehline verilmiştir diyoruz." diye konuştu.

Terzioğlu, önceki kabineden 4 bakanın bugün ki kabine de görev aldığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bunların her biri Cumhurbaşkanımız tarafından verilen görevini layıkıyla yerine getirmiştir. Sayın Süleyman Soylu, İçişleri Bakanımızın yapmış olduğu terörle mücadele de Türkiye gündemine oturmuştur. Rabbim kendilerine güç ve kuvvet versin. Devamında Enerji Bakanımız Sayın Berat Albayrak, enerji konusunda gerçekten Türkiye'de büyük hamleler yaptı. Kendisine başarılar diliyoruz, inşallah önümüzdeki dönemde ekonomi ve maliyeyi temsil edecektir sayın bakanımız, orada da başarılı görevler yapacağına inanıyoruz.”

Mustafa Varank Of Gürpınar'dan : Terzioğlu, Mustafa Varank’ın da ilk defa bakan olduğunu anımsatarak, şunları kaydetti:

“Bakanımız Mustafa Varank da ilçemizin Gürpınar Mahallesi’nden. Gerçekten sayın Cumhurbaşkanımızın uzun yıllar yanında görev yapmıştır ve almış olduğu bütün görevleri başarıyla yerine getirmiştir. Bakanlığını duyunca gerçekten ayrı bir mutlu olduk. Mustafa Varank’ın Trabzon’a ve dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti'ne çok büyük hizmetleri olacaktır."

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Kaynak : AA

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • Misafir 10 Temmuz 2018 15:10 albayrak neden var kabinede. yani yeri doldurulamayacak bir adam değil ki. enerji bakanlığında kalırdı zaten öyle olsa. demek ki nerde olduğu önemli değil. eee o zaman lazım da değil. amaaaaan. naparlarsa yapsınlar.

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KİMDİR ?
Süleyman Soylu
SÜLEYMAN SOYLU KİMDİR?

Aslen Trabzon Of'lu bir ailenin çocuğu olan Soylu 1969 yılında İstanbul'da doğdu. İçişleri Bakanı olan Süleyman Soylu'nun eşinin ismi Hamdiye Soylu. İlk ve ortaöğrenimini İstanbul'da tamamladı. Plevne Lisesi mezunu olan S&uu

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