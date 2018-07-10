Of! Trabzonlu bakanlara bakın! Mustafa Varank da listeye eklendi

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk kabinesine Trabzon ve Of ilçesi damga vurdu. Trabzon kabineye 4 bakan sokarken bu bakanlardan üçü Of'lu oldu. 16 kişilik kabinede 4 bakanın Trabzon'dan çıkması hemşerilerini çok sevindirdi.

Trabzon'lu olan yeni kabinedeki bakanlar Berat Albayrak, Süleyman Soylu, Mustafa Varank ve Mehmet Cahit Turhan oldu. Trabzonlu bakanlar en önemli koltukların da sahibi oldular. Berat Albayrak Hazine ve Maliye Bakanı, Süleyman Soylu İçişleri Bakanı, Mustafa Varank Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Mehmet Cahit Turhan ise Ulaştırma ve Altyapı bakanı.

OF'LU 3 BAKAN : Trabzon'un Of ilçesi ise eşine az rastlanır bir gururu yaşıyor. Zira kabinedeki 3 bakan Of ilçesinden. Bu bakanlar Berat Albayrak, Süleyman Soyu ve Mustafa Varank.



Dört bakanımız oldu: AK Parti Of İlçe Başkanı Hakan Terzioğlu da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek, "Trabzon'umuza dört bakanımız oldu. Bunların üç tanesinin, Of ve Dernekpazarı ilçelerimizden oluşu bizleri mutlu etmiştir. Görev ehline verilmiştir diyoruz." diye konuştu.

Terzioğlu, önceki kabineden 4 bakanın bugün ki kabine de görev aldığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bunların her biri Cumhurbaşkanımız tarafından verilen görevini layıkıyla yerine getirmiştir. Sayın Süleyman Soylu, İçişleri Bakanımızın yapmış olduğu terörle mücadele de Türkiye gündemine oturmuştur. Rabbim kendilerine güç ve kuvvet versin. Devamında Enerji Bakanımız Sayın Berat Albayrak, enerji konusunda gerçekten Türkiye'de büyük hamleler yaptı. Kendisine başarılar diliyoruz, inşallah önümüzdeki dönemde ekonomi ve maliyeyi temsil edecektir sayın bakanımız, orada da başarılı görevler yapacağına inanıyoruz.”

Mustafa Varank Of Gürpınar'dan : Terzioğlu, Mustafa Varank’ın da ilk defa bakan olduğunu anımsatarak, şunları kaydetti:

“Bakanımız Mustafa Varank da ilçemizin Gürpınar Mahallesi’nden. Gerçekten sayın Cumhurbaşkanımızın uzun yıllar yanında görev yapmıştır ve almış olduğu bütün görevleri başarıyla yerine getirmiştir. Bakanlığını duyunca gerçekten ayrı bir mutlu olduk. Mustafa Varank’ın Trabzon’a ve dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti'ne çok büyük hizmetleri olacaktır."

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