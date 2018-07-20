Of Aman Nalan'a neler olmuş dersiniz işte son hali !

Bir döneme hükmeden şarkıcılar, şimdilerde ortalarda görünmese de, yine hatırlanıyorlar. Onlarndan biri de Of Aman Nalan, olarak bilinen Nalan Tokyürek. Güzelliği ve sesi ile bir döneme damga vuran şarkıcılardan biri olan Nalan, daha sonra ortalardan kaybolmuştu. Of Aman Nalan'ın son hali ise görenleri şaşırtıyor. İşte son hali.
1994 yılında Of Aman Nalan adıyla albüm çıkaran ve daha sonra albümünün ismi lakabı olarak üzerine yapışan Emine Nalan Tokyürek’in son hali gören herkesi şaşırttı. 1994 ile 2000 yılları arasında her gün sahneye çıkan Nalan, alerjik astımı ortaya çıkınca doktorların uyarısıyla sahne dünyasına veda etmek zorunda kalmıştı…
Nalan, sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlüler arasında.
İŞTE NALAN'IN SON HALİ; Şarkıcı Nalan, genç görüntüsüyle adeta yıllara meydan okuyor.
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