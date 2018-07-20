Of Aman Nalan'a neler olmuş dersiniz işte son hali !

Bir döneme hükmeden şarkıcılar, şimdilerde ortalarda görünmese de, yine hatırlanıyorlar. Onlarndan biri de Of Aman Nalan, olarak bilinen Nalan Tokyürek. Güzelliği ve sesi ile bir döneme damga vuran şarkıcılardan biri olan Nalan, daha sonra ortalardan kaybolmuştu. Of Aman Nalan'ın son hali ise görenleri şaşırtıyor. İşte son hali.