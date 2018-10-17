OECD'den ürkütücü rapor! İşte kara listeye alınan 21 ülke

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD), yatırım karşılığı vatandaşlık ya da süresiz oturum vererek vergi kaçırma ile mücadele çabalarını baltalamakla suçladığı 21 ülkeyi kamuoyuna açıkladı. İşte kara listedeki ülkeler...

OECD'den ürkütücü rapor! İşte kara listeye alınan 21 ülke

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı OECD'nin Salı günü yayımladığı rapor kapsamında 100 ülkenin vatandaşlık ve süresiz oturum programlarını inceledi. Paris merkezli kuruluş 21 ülkenin, yurt dışındaki finansal varlıklardan gelen gelir üzerinden az vergi aldıkları ve hak tanıdıkları kişilere bu ülkelerde belirli bir süre yaşama zorunluluğu getirmedikleri için seçildiklerini açıkladı. OECD'ye göre yabancılar, vakıf fonlarına bağış yaparak ya da mülk veya devlet tahvilleri alarak, daha önce hiç yaşamadıkları ülkelerin vatandaşları olabiliyorlar. Raporda bu durumun, vatandaşlığı ticari bir mala indirgeyen 3 milyar dolarlık bir pazara dönüştüğü uyarısı yapıldı.

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OECD'den ürkütücü rapor! İşte kara listeye alınan 21 ülke

MALTA'YA YOĞUN İLGİ: OECD'ye göre, ikinci vatandaşlıklar, yurt dışında tutulan varlıklarını gizlemek isteyenler tarafından kötüye kullanılabilir. Özellikle Avrupa Birliği üyesi olması nedeniyle Malta'ya ilginin yoğun olduğu belirtiliyor. 2014'ten beri 700'den fazla kişi bu tür yollarla Malta vatandaşlığı aldı. Bu kişilerin çoğu Rusya, diğer eski Sovyet cumhuriyetleri, Çin ve bazı Orta Doğu ülkelerinin vatandaşları.

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OECD'den ürkütücü rapor! İşte kara listeye alınan 21 ülke

ENDİŞEYE YOL AÇIYOR: OECD'ye göre bu tür programlar, suçlulara ya da yaptırımlardan kaçan iş insanlarına açık hale gelebileceği için siyasetçiler, emniyet teşkilatları ve istihbarat birimleri arasında endişeye yol açıyor.

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OECD'den ürkütücü rapor! İşte kara listeye alınan 21 ülke

6 BİN KLİŞİYE VATANDAŞLIK VERİLDİ: Transparency International (Uluslararası Şeffaflık Derneği) ve Global Witness (Küresel Tanık) adlı sivil toplum kuruluşları, geçen hafta yayımladıkları ortak raporda, AB'de son 10 yılda şeffaf olmayan koşullar altında 100 bin kişiye süresiz oturum, 6 bin kişiye de vatandaşlık verildiğini yazdı.

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