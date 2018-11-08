OECD korkutan rakamı açıkladı! En riskli ülke Türkiye

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) tarafından yayınlanan raporda antibiyotiklere dirençli bakterilerin artmasına karşı önlemler alınmaması durumunda 30 yıl içinde dünya genelinde 2,4 milyon insanın ölebileceği uyarısı yapıldı. Türkiye ise en riskli ülkeler arasında olduğu açıklandı.

OECD korkutan rakamı açıkladı! En riskli ülke Türkiye

OECD tarafından yayınlanan raporda, antibiyotiklere karşı dirençli bakterilerin artmasını engelleyecek önlemler alınmaması durumunda gelecek 30 yıl içinde Avrupa, Kuzey Amerika ve Avustralya'da 2,4 milyon insanın hayatını kaybedebileceği belirtildi. Ayrıca raporda, küçük ve basit önlemler alınarak enfeksiyondan kaynaklanan 4 ölümden 3'ünün önlenebileceği vurgulandı.

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OECD korkutan rakamı açıkladı! En riskli ülke Türkiye

Hastalıkların ortaya çıkmasının ardından bakterilerle mücadele için 33 OECD ülkesinde yıllık ortalama 3,5 milyar dolar harcandığı kaydedilen raporda, bakterilerin yayılmasını engelleyecek adımlar atılmasının insanların hayatlarının kurtulması ve uzun vadede ekonomi yapılmasını sağlayacağına dikkat çekildi.

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OECD korkutan rakamı açıkladı! En riskli ülke Türkiye

Raporda, ülkelere göre antibiyotiklerin hastalar üzerindeki etkisini sıralandı. Buna göre, OECD ülkeleri arasında en çok İtalya, Yunanistan ve Portekiz'de insanlar hayatını kaybedecek.

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OECD korkutan rakamı açıkladı! En riskli ülke Türkiye

Söz konusu raporda, Türkiye, Kore ve Yunanistan'da antibiyotiklerin bakterilere karşı direncinin düşük olduğu bilgisi paylaşıldı. OECD raporunda, bu ülkelerde bakterilere karşı direncin İzlanda, Hollanda ve Norveç'e göre 7 kat daha düşük olduğu ifade edildi.

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