Ödüllü oyuncu fantezi kurbanı oldu!

Ödüllü oyuncu fantezi kurbanı oldu!

2005 yılında Antalya'da Altın Portakal Ödülü de alan oyuncunun ölümüyle ilgili ortaya çıkan gerçek ise herkesi şoke etti. Sadece o değil. Sinema ve müzik dünyasının bazı ünlüleri öyle gizemli ya da öyle tuhaf bir şekilde veda ettiler ki bu dünyaya... Hatta bazıları hakkında yapılan spekülasyonlar aradan uzun yıllar geçmesine rağmen hala devam ediyor. İşte ölümlerinden sonra bile bu nedenle hala zaman zaman gündem olan o ünlüler...

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Ödüllü oyuncu fantezi kurbanı oldu!

Ünlü oyuncu David Carradine, 4 Haziran 2009 tarihinde Tayland'ın başkenti Bangkok'taki lüks bir otelin odasında asılı halde bulundu. Ülkemizde 1970'li yıllarda Kung Fu dizisinin Çekirge'si olarak hafızalarda yer alan Carradine'in önce öldürüldüğü düşünüldü, ardından da intihar ettiği. Hatta avukatı, oyuncunun bir çetenin kurbanı olduğunu bile öne sürdü. Ancak gerçek çok başkaydı.

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Ödüllü oyuncu fantezi kurbanı oldu!

Polis olayın nasıl meydana geldiğini açıkladığında ailesinin de hayranlarının da tüyleri diken diken oldu. Olaydan 4 yıl önce Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde başarı ödülü verilen Carradine, cinsel fantezi sırasında yanlışlıkla ölmüştü. Yani bir başka deyişle hayata veda ettiğinde 72 yaşında olan David Carradine, fantezi kurbanı olmuştu.

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Ödüllü oyuncu fantezi kurbanı oldu!

Hollywood'un en güzel, en yetenekli oyuncularından biriydi Natalie Wood. Henüz 43 yaşındayken gizemi hala çözülemeyen bir şekilde ortadan kayboldu. Hem de kelimenin tam anlamıyla. Natalie Wood, 29 Kasım 1981'de henüz 43 yaşındayken eşi Robert Wagner ve ünlü aktör Christopher Walken ile birlikte çıktığı bir yat turu sırasında denize düşerek boğulmuştu.
Ama aradan geçen bunca yıla karşın Wood'un ölüm nedeni ve bu işin faili hala ortaya tam olarak çıkarılamadı. Ancak önceki gün durum değişti. Rus asıllı ABD'li film yıldızı Natalie Wood'un 1981'de gizemli ölümünü soruşturan Amerikan polisi, sinema oyuncusunun eşi Robert Wagner'ın artık "şüpheli kişi" konumunda olduğunu açıkladı. Los Angeles'ta Wood'un ölümünü soruşturan dedektifler, Wagner'in geçmişte sürekli o dönem yaşadıkları ile ilgili olarak farklı şeyler söylediğini ve söylediklerinin tutarlı olmadığını belirtiyor.

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