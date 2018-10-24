Ödüllü burun affetmiyor Değeri 8 milyon

AVRUPA’YA SEVK EDİLECEKTİ: Sürücü G.A.'nın emniyetteki sorgusu devam ederken, Avrupa ülkelerine sevk edileceği düşünülen uyuşturucunun piyasa değerinin ise yaklaşık 8 milyon lira olduğu öğrenildi.