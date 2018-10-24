Ödüllü burun affetmiyor Değeri 8 milyon

MERSİN'de, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 2017'de ödüllendirdiği 6 yaşındaki narkotik köpeği 'Tina', bu kez de 100 kilogram eroinin bulunmasını sağladı.

Ödüllü burun affetmiyor Değeri 8 milyon

Kent girişinde durdurulan TIR'da arama yapan Narkotik Şuçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, araçta uyuşturucu olabileceğinden şüphelendi. Narkotik köpeği 'Tina', aracın malzeme deposuna tepki verdi.

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Ödüllü burun affetmiyor Değeri 8 milyon

Yapılan aramada, buraya gizlenmiş 199 paket halinde toplam 100 kilogram eroin ele geçirildi. Açılan bölmedeki uyuşturucuya el koyan polis, yabancı uyruklu sürücü G.A.'yı gözaltına aldı.

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Ödüllü burun affetmiyor Değeri 8 milyon

AVRUPA’YA SEVK EDİLECEKTİ: Sürücü G.A.'nın emniyetteki sorgusu devam ederken, Avrupa ülkelerine sevk edileceği düşünülen uyuşturucunun piyasa değerinin ise yaklaşık 8 milyon lira olduğu öğrenildi.

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Ödüllü burun affetmiyor Değeri 8 milyon

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