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ODTÜ'lü 5 öğrenciye hakaretten dava

ODTÜ'lü 5 öğrenciye hakaretten dava

Orta Doğu Üniversitesi'nin mezuniyet töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle 5 öğrenci hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan dava açıldı.

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Eklenme Tarihi: 03-08-2018 18:47 - Güncelleme: 03-08-2018 18:47

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) mezuniyet töreninde taşınan pankarta ilişkin 4'ü ODTÜ'lü biri ise pankartı bastığı belirlenen 5 kişi hakkında, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan dava açıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, ODTÜ'nün mezuniyet töreninde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içeren pankarta ilişkin soruşturması tamamlandı.

Başsavcılık, tören sırasında pankartı taşıyan Burak A, Dilan C.Y, Furkan E.D, pankartı tören alanına götürmeye yardım ettiği bildirilen Özge K. ile pankartı bastığı belirlenen Şahin D. hakkında Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 299. maddesinde yer alan "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 1'er yıldan 4'er yıla kadar hapis talebiyle dava açtı.

Dava Ankara 11. Asliye Ceza Mahkemesinde görülecek.

İddianame kabul edilirken, pankartı taşıyan ve hazırlayan sanıkların tutukluluklarının devamına karar verildi. Sanıklardan Şahin D. serbest bulunuyordu.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Öz eleştiri 03 Ağustos 2018 19:48 Eleştiri güzel şeydir. Uğraşmayalım bu gençlerle. Daha çok sanayileşmek, üretmek ve istihdam sağlamak için uğraşalım. Düğün düğün gezmeyelim, çalışalım, tüm imkanlar emrimize amade durumda. Bu gençlere karşı sorumluluğumuzu unutmayalım günler hızla geçip gidiyor..

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