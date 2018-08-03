ODTÜ'lü 5 öğrenciye hakaretten dava

Öz eleştiri 03 Ağustos 2018 19:48 Eleştiri güzel şeydir. Uğraşmayalım bu gençlerle. Daha çok sanayileşmek, üretmek ve istihdam sağlamak için uğraşalım. Düğün düğün gezmeyelim, çalışalım, tüm imkanlar emrimize amade durumda. Bu gençlere karşı sorumluluğumuzu unutmayalım günler hızla geçip gidiyor..