ODTÜ'de konuşan Mustafa Varank: Teknopark sayımız 81 oldu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, nihai amaçlarının küresel yarışta Türkiye'yi ön sıralara taşıyacak girişimlerin filizlenmesi ve teşvik edilmesi olduğunu belirtti.

Varank, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Teknokent Bilişim ve İnovasyon Merkezi Açılış Töreni'nde, Türkiye'nin uluslararası rekabet gücünün kalıcı olarak artırılması için teknolojiyi sadece kullanan değil, teknolojiyi üreten bir ülke olması gerektiğini söyledi.

Fikri üreten, Ar-Ge'sini yapan, yüksek kaliteyle ürünü somutlaştıran ve son aşamada piyasaya sunan yenilikçi girişimlerin hızla çoğalmasını istediğinin altını çizen Varank, hayallerini ülkenin menfaatleri doğrultusunda azimle ve yılmadan hayata geçirmeye çalışan, icat çıkaran gençler istediklerini dile getirdi.