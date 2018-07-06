ODTÜ mezuniyetinde rezalet pankart!

Skandalları bitmek bilmeyen ODTÜ'de bugün yine bir rezalet yaşandı. Sözde mezuniyet törenini siyasal şova çeviren "öğrenciler", Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı akıl almaz hakaretler içeren pankartlar taşıdılar.

Her fırsatta kısıtlanan özgürlüklerinden, demokrasi ve medeniyetten bahseden, bu sözde "öğrenciler" skandal bir pankart açtılar.

'BU REZİLLİĞE KİM İZİN VERDİ

Görüntülerin sosyal medyaya düşmesi üzerine vatandaşlar "bu rezilliğe kim nasıl izin verdi?" ve "bu edepsizliğin hesabı kesinlikle sorulmalı" yorumları yaparak adeta siyasal şova dönüşen bu skandal töreni organize edenleri ve bu rezelete göz yumanları eleştirdi.

HESABI SORULSUN

Görüntüler sosyal medyanın gündemini sarsarken skandal pankartlara karşı tepki yağdıran vatandaşlar "bu rezilliğe kim göz yumduysa hesabı sorulsun" yorumları yaparak, siyasal şova dönen bu sözde mezuniyet töreni ve hakaret skandallarının failleri hakkında gereğinin yapılmasını istediler.