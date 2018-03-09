Ödeme yapabilen akıllı ibadet tesbihleri geliyor

Tayvan’da bugün 8 milyon Budist yaşıyor. İlk aşamada sadece bu ülkede satışa sunulacak tesbihler sahip olduğu mobil uygulama ile adımsayar ve uyku düzenleyici olarak da kullanılabiliyor. Akıllı tesbihlerin sahiplerine önemli faydalar sunacağı bir diğer alan ise ödeme teknolojileri. Yapılacak güncelleme çalışmaları ile akıllı ibadet aracının önümüzdeki günlerde çeşitli Budist dükkan ve restoranlarında bağış ve indirim amaçlarıyla kullanılabileceği belirtiliyor. Kullanıcılara customize seçeneğinin de sunulacağı tesbihler Mart ayının ortasında 132.78 dolar seviyesinden satışa sunulacak. Akıllı tesbihler için şimdiden 10 binden fazla siparişin alındığı belirtiliyor.