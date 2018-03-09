Ödeme yapabilen akıllı ibadet tesbihleri geliyor

Tayvan merkezli ünlü teknoloji firması Acer, şu sıralar oldukça ilginç bir konu üzerinde çalışıyor. Çalışma, hem inanç dünyasını hem de ödeme teknolojileri ekosistemini ilgilendiriyor

Ödeme yapabilen akıllı ibadet tesbihleri geliyor

Tayvan merkezli ünlü teknoloji firması Acer, şu sıralar oldukça ilginç bir konu üzerinde çalışıyor. Çalışma, hem inanç dünyasını hem de ödeme teknolojileri ekosistemini ilgilendiriyor. Şirketin Budistler için ürettiği akıllı tesbihler, bir ibadet aracı olmasının yanı sıra ödeme faaliyetlerinde de kullanılabilecek.

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Ödeme yapabilen akıllı ibadet tesbihleri geliyor

İslam dininde de yer alan tesbih geleneği, Budizm’de mantra adı verilen dini söylemlerin sayılmasında kullanılıyor. İbadet eden kişi tarafından, her boncuğa karşılık bir mantra okunuyor. Acer tarafından geliştirilen akıllı tesbih, bir mobil uygulama ile birlikte çalışıyor ve kişinin okuduğu mantra sayısını kayıt altına alıyor. Tesbihimiz yapısında bir çip bulundururken, kişiler bu tesbih aracılığıyla saydıkları mantraları sosyal medya üzerinden sevdikleriyle de paylaşabiliyor.

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Ödeme yapabilen akıllı ibadet tesbihleri geliyor

Tayvan’da bugün 8 milyon Budist yaşıyor. İlk aşamada sadece bu ülkede satışa sunulacak tesbihler sahip olduğu mobil uygulama ile adımsayar ve uyku düzenleyici olarak da kullanılabiliyor. Akıllı tesbihlerin sahiplerine önemli faydalar sunacağı bir diğer alan ise ödeme teknolojileri. Yapılacak güncelleme çalışmaları ile akıllı ibadet aracının önümüzdeki günlerde çeşitli Budist dükkan ve restoranlarında bağış ve indirim amaçlarıyla kullanılabileceği belirtiliyor. Kullanıcılara customize seçeneğinin de sunulacağı tesbihler Mart ayının ortasında 132.78 dolar seviyesinden satışa sunulacak. Akıllı tesbihler için şimdiden 10 binden fazla siparişin alındığı belirtiliyor.

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Ödeme yapabilen akıllı ibadet tesbihleri geliyor

Tayvan merkezli ünlü teknoloji firması Acer, şu sıralar oldukça ilginç bir konu üzerinde çalışıyor. Çalışma, hem inanç dünyasını hem de ödeme teknolojileri ekosistemini ilgilendiriyor. Şirketin Budistler için ürettiği akıllı tesbihler, bir ibadet aracı olmasının yanı sıra ödeme faaliyetlerinde de kullanılabilecek.

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