Ödemden kurtulmanın basit yolları, artık ödemden kurtulmak çok kolay!

Sabah giydiğiniz ayakkabı ya da parmağınıza taktığınız yüzük öğlene doğru sıkmaya başlıyor ve yüzünüz gözünüz şişiyorsa beslenme alışkanlıklarınızı gözden geçirmeniz gerekiyor demektir. Peki, ödem riskini azaltmak için beslenmede nelere dikkat edilmelidir? Cevapla.tv uzmanı Neslihan Aktepe ödemden kurtulmanın yollarını açıkladı.

Tüm gün doğru beslendikten sonra kilo aldığınızı görmek en kötü şeylerden bir tanesidir. Gün içinde yeterli su içmediyseniz vücudunuz kendi işletme sistemindeki suyu tutar ve depolar. Bu depolama şekli de tartıya olumsuz olarak yansır. Her gün 2-3 litre su içerek vücudunuzun suyu depolamasını önleyebilir ve en büyük sorununuz olan ödemden kurtulabilirsiniz.

Ödem riskini azaltmak için bunlara dikkat edin!

Fazla kilolu olmak, stres, aşırı tuzlu yiyecekler tüketmek, az su tüketimi

yorgunluk, uzun süre ayakta durmak, fazla karbonhidratlı beslenmek

aşırı sıcaklık, adet öncesi (pre-menstural) dönem, hamilelik sırasında oluşan ödem, et-tavuk suyu tabletlerinden, hazır çorbalardan uzak durun.

Kaynak: cevapla.tv