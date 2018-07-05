Öcalan'ın yakın ilgisi vardı kadın teröristle ilgili sıcak gelişme

Terör örgütü PKK'nın Irak’taki kamplarından Mahmur’da faaliyet gösteren bölücü terör örgütü PKK’lı kadın terörist, sağlık sorunları nedeniyle gittiği Norveç’te yakalanarak Türkiye'ye iade edildi.

Öcalan'ın yakın ilgisi vardı kadın teröristle ilgili sıcak gelişme

1991 yılında bölücü terör örgütü PKK’ya katılarak 27 yıl boyunca örgütün çeşitli kamplarında yer alan ve son olarak Irak’ın kuzeyindeki Mahmut Kampından sağlık sorunları nedeniyle Norveç’in başkenti Oslo’ya giden Gülizar T., burada tedavi oldu. PKK’lı kadın terörist, tedavisinin sonunda Norveç’e sığınma talebinde bulundu. Talebi Norveç makamlarınca reddedilen Gülizar T., bu sabah Türkiye’ye getirilerek iade edildi.

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Öcalan'ın yakın ilgisi vardı kadın teröristle ilgili sıcak gelişme

Terör örgütünün İmralı Adası'nda tutuklu bulunan elebaşı Abdullah Öcalan’ın yakın ilgi gösterdiği teröristler arasında yer alan PKK’lı Gülizar T.’nin, 27 yıl boyunca faaliyet gösterdiği kırsal alandan Avrupa ülkesine sahte pasaportla geçtiği ileri sürüldü.

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Öcalan'ın yakın ilgisi vardı kadın teröristle ilgili sıcak gelişme

İstanbul Atatürk Havalimanında gözaltına alınan Gülizar T.’nin üzerinde yapılan aramalarda 2 adet cep telefonu, sim kartlar, eylem faaliyeti içeren hafıza kartları ele geçirildi.

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Öcalan'ın yakın ilgisi vardı kadın teröristle ilgili sıcak gelişme

Gözaltına alınan PKK’lı kadın terörist, sorgulanmak üzere İstanbul Terörle Mücadele Şubesine getirildi. Terörist hakkındaki adli tahkikatın sürdüğü vurgulandı.

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