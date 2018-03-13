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Öcalan'dan Afrin talimatı! Aynen uygulanıyor...

Öcalan'dan Afrin talimatı! Aynen uygulanıyor...

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın, İmralı'da beraber kaldığı PKK'lılar aracılığıyla terör örgütüne Afrin'le ilgili verdiği kritik talimat ortaya çıktı... PKK o talimatı aynen uyguladı... İşte o talimat ve ayrıntılar...

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Eklenme Tarihi: 13-03-2018 08:54 - Güncelleme: 13-03-2018 08:54

AFRİN'deki terör varlığına yönelik Zeytin Dalı Harekatı 53. gününe girerken, İmralı'da tutuklu bulunan Abdullah Öcalan'ın Afrin ile ilgili verdiği ve terör örgütü PKK/PYD'nin aynen uyguladığı talimat ortaya çıktı. Öcalan, "Bugünler tekstil atölyeleri değil, silah ve mühimmat atölyeleri inşa etme günleri” dedi. Terör örgütü Afrin’de zorunlu askerlik uygulaması başlatılıp, şehir merkezi ve kırsalda beton koruganlar, hendekler, tüneller inşa etti... İşte Hürriyet gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi'nin yazısından o talimat ve o talimata göre yapılanlar...

SİLAH VE MÜHİMMAT ATÖLYELERİ KURUN: Öcalan, 2015 Mart ile 2016 Ocak arasında İmralı’da birlikte kaldığı PKK'lılar Çetin Arkaş ile Nasrullah Kuran’a Afrin’le ilgili çok önemli bir talimat veriyor. Afrin’de tekstil atölyelerinin kurulduğu yönünde haberlerin olduğunu belirterek, ”Bugünler tekstil atölyeleri değil, silah ve mühimmat atölyeleri inşa etme günleri” diyor.

TERÖR ÖRGÜTÜ EMİR KABUL ETTİ: Bu ifadeler örgüt tarafından talimat olarak kabul ediliyor. Afrin’de zorunlu askerlik uygulaması başlatılıp, şehir merkezi ve kırsalda beton koruganlar, hendekler, tüneller inşa ediliyor. Zeytin Dalı operasyonuyla bunlar yerle bir edildi. YPG’nin savunma hatları çökertildi, örgütün sözde savunma bakanı olarak atadığı Said İsmet Gubar, Afrin’den kaçtı.

YPG'NİN SİVİL PLANI NE?: YPG, siviller konusunda iki aşamalı bir plan uyguluyor. Önce Cinderes başta olmak üzere kırsaldaki sivil halkın Afrin şehir merkezine toplanmasını sağladı. Afrin’in nüfusunun yüzde 60 oranında arttığı söyleniyor. Terör örgütü şimdi ise sivillerin şehri terk etmesini engellemeye çalışıyor. Çünkü şehir merkezine yönelik operasyonda Doğu Guta manzaralarının yaşanmasını istiyor. Böylece Türkiye’yi dünyaya sivil katliamı yapan ülke olarak gösterecek.

Abdülkadir Selvi'nin yazısının tamamını okumak için TIKLAYIN...

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