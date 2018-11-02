Ocak'ta memur maaşları ne kadar olacak işte zamlı memur maaşları...

Yılbaşı yaklaşırken memurlar ve emekliler yeni zamların ne kadar olacağını merak ediyor. Memur maaşlarına yapılacak toplu zam ve enflasyon farkı ne kadar olacak? İşte memur maaş zamları ile ilgili son durum...

Ocak'ta memur maaşları ne kadar olacak işte zamlı memur maaşları...

SON maaş zammını geçtiğimiz Temmuz ayında alan kamu çalışanları yeni yılla birlikte uygulanacak yeni zamları beklemeye başladı. Memurlar Temmuz ayında toplu sözleşme ve enflasyon farkıyla birlikte yüzde 8.65 zam almışlardı. Ocak ayında memurlar ne kadar maaş zammı alacak? Kamu çalışanları da toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon zammı ile beraber maaşlarında oluşacak değişikliği merak ediyorlar. Peki, 2019 ocak memur maaş zammı ne kadar olacak? Memur emeklilerinin maaşları ne kadar yükselecek? İşte son tahminler ve rakamlar...

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Ocak'ta memur maaşları ne kadar olacak işte zamlı memur maaşları...

Memurlar maaşlarına son zammı geçtiğimiz temmuz ayında almışlardı. Toplu sözleşmede öngörülen yüzde 3.5'lik zamma ek olarak 2018'in ilk altı ayında oluşan 9.17'lik enflasyon farkı da eklenince zam oranı 8.67 oldu. Maliye Bakanlığı'ndan gelen açıklamaya göre ise memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yapılan temmuz zammı yüzde 8.65 olarak gerçekleştirildi.

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Ocak'ta memur maaşları ne kadar olacak işte zamlı memur maaşları...

2019 yılının Ocak ayında memur maaşlarına yapılacak olan zam ise bu yılın son 6 aylık enflasyon verileri neticesinde belli olacak. Peki, Uzmanların tahminlerine göre 349 TL civarında olması beklenen enflasyon farkı zammı ile en düşük memur maaşı 3.482 TL olacak. Peki, yeni yılda 3 milyon aktif memur ve 1.4 milyon memur emeklisinin maaşları ne kadar zamlanacak?

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Ocak'ta memur maaşları ne kadar olacak işte zamlı memur maaşları...

Memurlar maaşlarına yılda iki kez olmak üzere toplu sözleşmeye ek enflasyon farkı ile zam alıyorlar. Geçtiğimiz temmuz ayında 8.65 oranında zamlanan memur maaşları için yeni yıl zammı oranları TÜİK tarafından açıklanacak verilere göre belli olacak. Yüzde 4 oranındaki toplu sözleşme zammı ile beraber ek enflasyon farkı üç aylık dönemde yüzde 5.84 olarak gerçekleşti. Buna göre memur ve emeklisinin maaşlarına ocak ayında en az 9.84 oranında artış yapılması öngörülüyor.

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