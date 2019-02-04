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Ocak 2019 enflasyonu ne kadar çıktı piyasaların beklediği haber

Ocak 2019 enflasyonu ne kadar çıktı piyasaların beklediği haber

TÜİK Ocak ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Ocak ayında enflasyon yüzde 1.06 oranında arttı, yıllık bazda enflayon yüzde 20.35 oldu.

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Eklenme Tarihi: 04-02-2019 09:47 - Güncelleme: 04-02-2019 10:02

Ocak 2019 enflasyonu piyasanın beklentisine orantılı geldi. TÜFE'de, 2019 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 1,06, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 1,06, bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 20,35 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 17,16 artış gerçekleşti.

Beklenti aylık yüzde 1,12 ve yıllık yüzde 20,47 artış yönündeydi. Enflasyon önceki ay aylık bazda yüzde eksi 0,40 ve yıllık yüzde 20,30 olmuştu.

En çok fiyat artışı
Aylık en yüksek artış %6,43 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunda oldu. Ana harcama grupları itibariyle 2019 yılı Ocak ayında endekste yer alan gruplardan, çeşitli mal ve hizmetlerde %3,62, sağlıkta %3,56, eğlence ve kültürde %3,18 ve lokanta ve otellerde %1,07 artış gerçekleşti.

Fiyatı düşen ürünler
Aylık en fazla düşüş gösteren grup %7,95 ile giyim ve ayakkabı oldu. Ana harcama grupları itibariyle 2019 yılı Ocak ayında endekste düşüş gösteren bir diğer grup ise %3,10 ile konut oldu.

Yıllık en fazla artış %30,97 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunda gerçekleşti TÜFE'de, bir önceki yılın aynı ayına göre çeşitli mal ve hizmetler %29,63, ev eşyası %29,07, eğlence ve kültür %23,15 ve lokanta ve oteller %19,89 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama gruplarıdır.

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2019 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre %0,18, bir önceki yılın Aralık ayına göre %0,18, bir önceki yılın aynı ayına göre %19,55 ve on iki aylık ortalamalara göre %17,21 artış gerçekleşti.

Ocak 2019'da endekste kapsanan 418 maddeden; 21 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 267 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 130 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 04 Şubat 2019 10:05 inandıkmı....................ceplerinize bir bakın sonra inanın...............

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