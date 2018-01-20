Obüsler PKK/PYD hedeflerini vuruyor, tanklar sınıra yığılıyor

Afrin'e düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Hatay'ın Hassa ilçesindeki sınır birliklerinde yer alan fırtına obüsleri, PKK/YPG-PYD hedeflerine son 1 saat içerisinde 12 atış yaptı.

Kara operasyonunda askeri araçların Afrin'de rahat geçiş yapabilmesi amacıyla Qara Baba kasabasındaki Karasu çayına yapılacak köprü için gereken betonları taşıyan kamyonlar, obüs atışlarının sağladığı güvenlikle sınırın karşı tarafına geçti.

Sınır birliklerine tank sevkiyatı akşam saatlerinde de devam etti. Türkiye'nin çeşitli kentlerinden Hatay'daki bazı birliklere sevk edilen tanklardan 30’u, yüklü oldukları tırlarla birlikte Hassa ilçesinde sınırın sıfır noktasına geldi. 30 tanklık konvoya daha sonra zırhlı personel taşıyıcı araçlar da katıldı. Tankların Afrin'e girmesi bekleniyor.

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