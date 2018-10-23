Obsesif kompulsif bozukluk nedir tedavi yöntemleri nelerdir?

Çağımızın hastalıklarından olan obsesif kompulsif bozukluk yetişkinlerden ziyade, çocukları ve gençleri de etkiliyor. Anneler ve babalar tarafından fark edilmesi zor olan bu hastalık, çocuklarda kaygı atakları gibi ciddi sorunlara yol açabiliyor. Anadolu Sağlık Merkezi Çocuk ve Ergen Psikiyatri Uzmanı Dr. Figen Karaceylan Çakmakçı, çocuklarda sıklıkla yaşanan konsantrasyon probleminin obsesif kompulsif bozukluktan kaynaklanabileceğine dikkat çekti.

Obsesif kompulsif bozukluk kafaya takmak ile karıştırılmamalı

Rahatsız edici düşüncelerin engellenemez olması, bu düşünceler geldiğinde yapılan davranışların gereksiz yere yapılmasının çocuğun kendisinin ya da çevresinin gündelik hayatını aksatabildiğini söyleyen Çocuk ve Ergen Psikiyatri Uzmanı Dr. Figen Karaceylan Çakmakçı, “Kafaya takmak ile obsesif kompulsif bozukluk arasında farklar var. Birçoğumuz gündelik hayatta, tehlikelerden korunmak için bazı önlemler alırız.

Ancak obsesif kompulsif bozuklukta kirli olmadığı halde elleri kirliymiş gibi hissedip yıkamak, kilitli bir kapının kilitli olduğunu bildiği halde tekrar kilitleme ihtiyacı duymak bu hastalığın işareti olarak sayılabilir” dedi.

Çocuğunuzda cilt yaraları varsa dikkat edin

Dr. Figen Karaceylan Çakmakçı, “Evden uzak olmamak için okula gitmeme, diğer çocuklardan uzak durmaya çalışma, konsantrasyon bozuklukları, vedalaşmaları uzatma, temiz olmama hissinden dolayı banyoda uzun zaman geçirme ve ellerin deterjan gibi uygun olmayan malzemelerle çok sık yıkanması sonucunda oluşan cilt yaraları çocuklarda obsesif kompulsif bozukluk belirtisi olabilir.

Obsesif kompulsif hastalığının tedavisi nedir?

Psikolojik Tedavi: Maruz Bırakma Terapisi adında bir terapi en etkili tedavi yöntemidir. Bu terapide hasta korkulan bir objeye ya da kirlenme gibi takıntıya kademeli olarak maruz bırakılarak kaygılarla sağlıklı bir şekilde mücadele etmesini öğrenir.

İlaç Tedavisi: Bazı psikiyatrik ilaçlar takıntıları ve hastalığı kontrol etmenizi sağlar. Genellikle ilk aşamada antidepresanlar kullanılır. İlk aşamada birçok ilaç kullanmak yerine semptomlara iyi geldiği tespit edilen bir ilaçla tedaviye başlanır. İlacın faydalı olması ve semptomlara iyi gelmesi haftalar alabilir.