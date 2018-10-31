Obezitenin sonu mu geldi? Bilim insanlarının keşfi çığır açacak

Georgetown Üniversitesi'deki bilim insanları insanlarda ve hayvanlarda doğal olarak üretilen bir protein enziminin metabolizmayı dengelediğini ve bu sayede aşırı yağlanmayı önlediğini keşfetti. Söz konusu proteini yapay olarak üreten bilim insanları 18 gün sonra yağ oranını 3'te 1 oranında düşürmeyi başardı.

