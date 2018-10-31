Obezitenin sonu mu geldi? Bilim insanlarının keşfi çığır açacak

Georgetown Üniversitesi'deki bilim insanları insanlarda ve hayvanlarda doğal olarak üretilen bir protein enziminin metabolizmayı dengelediğini ve bu sayede aşırı yağlanmayı önlediğini keşfetti. Söz konusu proteini yapay olarak üreten bilim insanları 18 gün sonra yağ oranını 3'te 1 oranında düşürmeyi başardı.
Bilim insanları, insanlarda ve hayvanlarda doğal olarak üretilen bir protein enziminin metabolizmayı dengeleyerek aşırı yağlanmayı önlediğini keşfetti.
ABD'nin Georgetown Üniversitesi'nden bilim insanları, "FGFBP3" adı verilen protein enziminin vücuttaki üretiminin artırılmasının obez farelerde yağ oranını belirgin şekilde dengelediğini tespit etti.
Araştırmacılar genetik olarak sürekli yemeye programlanmış fareler üzerinde yaptıkları deneyde, "FGFBP3" protein enziminin üretimini yapay olarak artırarak 18 gün sonunda yağ oranını 3'te 1 oranında düşürmeyi başardı.
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