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Obezite kanser nedenleri arasında ikinci sırada bulunuyor

Obezite kanser nedenleri arasında ikinci sırada bulunuyor

4 Şubat Dünya Kanser gününde, obezite ve kanser ilişkisine dikkat çekiliyor.Uzmanlar kanser nedenleri arasında sigaradan sonra ikinci sırada obezitenin yer aldığını belirtiyor.

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Eklenme Tarihi: 04-02-2019 17:12 - Güncelleme: 04-02-2019 17:12

Kanser Kontrol Örgütü’nün (UICC) yürüttüğü kampanyalarla 4 Şubat Kanser Gününde, her yıl milyonlarca ölüme neden olan kanserin, pek çoğunun önlenebilir olduğuna dikkat çekiliyor.

Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. H. Ömer Aycan vücuttaki yağlanmanın, yemek borusu, pankreas, safra kesesi, karaciğer, kalın bağırsak, meme, rahim ve böbrek kanseri riskini arttırdığını ve kanser nedenleri arasında obezitenin ikinci sırada yer aldığını söyledi.

 Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. H. Ömer Aycan, fazla yağ dokusunun bir iltihap odağı gibi davrandığını, bu iltihabi durumun kanser riskini yarattığını söyledi. İnsülin direncinden kaynaklanan yüksek insülin düzeylerinin, iltihabi sürece katkıda bulunduğunu, insülin seviyeleri yükseldikçe, insülin benzeri hormonların kanser öncüsü hücreleri çoğalttığını, kansere dönüşmesine zemin hazırladığını belirtti.

Şekerli içecek ve kırmızı etlere dikkat
Obez kişilerde kadınlık hormonu olan östrojenin, normalden yüksek olduğunu vurgulayarak, rahim ve meme kanserine zemin hazırladığına dikkat çekti ve şöyle konuştu;

“Kilo veremeyenlerde karşılaştığımız sorunlardan biri, kalp ve damar hastalıkları riskini arttıran ve sağlık sorunlarının bütününü oluşturan metabolik sendrom diye tanımladığımız durum. Metabolik sendrom, erkeklerde bel çevresinin 102 cm, kadınlarda ise 88 cm’den fazla olması, şeker hastalığı ya da insülin direnci bulunması, yüksek tansiyon, kanda ki yağ seviyesi yüksekliği, kandaki iyi kolestrol seviyesinin düşüklüğü ve bu bulguların hepsinin bir arada bulunduğu durumdur. Diyet yapmasına rağmen zayıflayamayanlar, cerrahi ameliyat yöntemleri ve cerrahi ameliyat olmaktan kaçınanlar için ameliyatsız yöntemler uyguluyoruz. Hayatımızdan kanseriuzaklaştırmak için ideal kilomuzu korumalı, günde 30- 60 dakika orta düzeyde ya da 30 dakika yüksek tempoda fiziksel aktivite yapmalı, sağlıklı besinleri daha fazla, yüksek kalorili, şekerli içecek ve işlenmiş kırmızı etleri daha az tüketmeliyiz. “

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