Obama ve Biden'dan gazilerin işlettiği kafeye sürpriz baskın

Washington'da savaş gazilerinin işlettiği bir pastanenin sürpriz konukları vardı. ABD eski Başkanı Barack Obama ve yardımcısı Joe Biden öğle yemeği için ziyarette bulundu. Çevredekilerin büyük ilgi gösterdiği ikili sandviç ve salata ısmarladı.

ABD eski Başkanı Barack Obama sandviçini alan Biden'a "Ne yiyeceksin?" diye sordu. "Jambonlu ve peynirli sandviç" yanıtını alan Obama "güzel görünüyor" yorumunda bulundu. Biden "Patrona da bir tane" diyerek sipariş verdi.