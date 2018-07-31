Obama ve Biden'dan gazilerin işlettiği kafeye sürpriz baskın

Washington'da savaş gazilerinin işlettiği bir pastaneye ABD eski Başkanı Barack Obama ve yardımcısı Joe Biden öğle yemeği için sürpriz bir ziyarette bulundu.

Obama ve Biden'dan gazilerin işlettiği kafeye sürpriz baskın

Washington'da savaş gazilerinin işlettiği bir pastanenin sürpriz konukları vardı. ABD eski Başkanı Barack Obama ve yardımcısı Joe Biden öğle yemeği için ziyarette bulundu. Çevredekilerin büyük ilgi gösterdiği ikili sandviç ve salata ısmarladı.
ABD eski Başkanı Barack Obama sandviçini alan Biden'a "Ne yiyeceksin?" diye sordu. "Jambonlu ve peynirli sandviç" yanıtını alan Obama "güzel görünüyor" yorumunda bulundu. Biden "Patrona da bir tane" diyerek sipariş verdi.

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Obama ve Biden'dan gazilerin işlettiği kafeye sürpriz baskın

ABD eski Başkanı Barack Obama sandviçini alan Biden'a "Ne yiyeceksin?" diye sordu. "Jambonlu ve peynirli sandviç" yanıtını alan Obama "güzel görünüyor" yorumunda bulundu. Biden "Patrona da bir tane" diyerek sipariş verdi.

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Obama ve Biden'dan gazilerin işlettiği kafeye sürpriz baskın

Sandviçinin yanında salata ve tatlı ısmarlayan Obama dükkandakilere de yakın ilgi gösterdi. Çalışanlardan birinin yoga eğitmeni olmak istediğini öğrenen Obama, yogadaki hünerlerini de sergiledi.

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Obama ve Biden'dan gazilerin işlettiği kafeye sürpriz baskın

Çevredekilerin selfie isteklerini de geri çevirmeyen ikili dükkandan alkışlarla ayrıldı.

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