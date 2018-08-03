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''O zaman da çirkinmişsin'' diyen takipçisine Demet Akalın'dan şok yanıt

''O zaman da çirkinmişsin'' diyen takipçisine Demet Akalın'dan şok yanıt

26 yıl önce çektirdiği fotoğrafıyla şimdiki halini Instagram hesabından paylaşan şarkıcı Demet Akalın, hayranlarını nostaljik bir yolculuğa çıkardı. Akalın, "O zaman da çirkinmişsin şimdi de" yazan takipçisine de yanıt verdi.

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Eklenme Tarihi: 03-08-2018 14:27 - Güncelleme: 03-08-2018 14:27

''Varsa 24 senelik yamuk ruj çizimli haliniz gönderin? Değişmeyen tek benim be. Bir de Hülya Avşar" diyen Demet Akalın'ın gönderisine beğeni ve yorum yağdı.

"O ZAMAN DA ÇİRKİNMİŞSİN ŞİMDİ DE"
Bir takipçisinin, "O zaman da çirkinmişsin şimdi de" yorumu üzerine Demet Akalın'ın verdiği cevap şu oldu: "Allah çirkin şansı versin, bugünler hayal bile değildi"

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 03 Ağustos 2018 14:37 demet 60 da 70 de olunca güzel olacak.o bir kraliçe.

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TÜM YORUMLAR
KİMDİR ?
Demet Akalın
DEMET AKALIN KİMDİR?

TÜRKİYE'nin ünlü mankenlerinden biri olan Demet Akalın ismini pop müzikte zirveye yazdıran isim oldu. Eşi Okan Kurt ile magazin dünyasının gözde ismi olan Demet Akalın Kurt'un Hira Kurt isminde bir kızı var.  Demet

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