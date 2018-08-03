''O zaman da çirkinmişsin'' diyen takipçisine Demet Akalın'dan şok yanıt

''Varsa 24 senelik yamuk ruj çizimli haliniz gönderin? Değişmeyen tek benim be. Bir de Hülya Avşar" diyen Demet Akalın'ın gönderisine beğeni ve yorum yağdı.
"O ZAMAN DA ÇİRKİNMİŞSİN ŞİMDİ DE"
Bir takipçisinin, "O zaman da çirkinmişsin şimdi de" yorumu üzerine Demet Akalın'ın verdiği cevap şu oldu: "Allah çirkin şansı versin, bugünler hayal bile değildi"
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TÜRKİYE'nin ünlü mankenlerinden biri olan Demet Akalın ismini pop müzikte zirveye yazdıran isim oldu. Eşi Okan Kurt ile magazin dünyasının gözde ismi olan Demet Akalın Kurt'un Hira Kurt isminde bir kızı var. DemetDEVAMI »
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