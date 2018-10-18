O valizde Cemal Kaşıkçı'nın cesedi mi vardı? 'Prensin Katili'nin şok fotoğrafları...

Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda yok edilmesiyle ilgili bomba görüntüler ortaya çıktı. 15 kişilik Suudi infaz timinin başında olduğu değerlendirilen ve Veliaht Prens’in istihbaratçısı olarak bilinen ‘Maher Abdulaziz M. Mutreb’in, Kaşıkçı'nın vahşice katledildiği saatlerde hem konutta hem de konsoloslukta olduğunu gösteren fotoğraflar ortaya çıktı. Murteb, ikindi saatlerinde ise elinde büyük bir valizle İstanbul'daki bir otelden çıkarken ve ardından da Atatürk Havalimanı'nda görüntülendi. O valizde Cemal Kaşıkçı'nın cesedi mi vardı?