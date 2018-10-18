O valizde Cemal Kaşıkçı'nın cesedi mi vardı? 'Prensin Katili'nin şok fotoğrafları...

Gazeteci Cemal Kaşıkçı'yı vahşice infaz edip parçalara ayırdıkları iddia edilen Suudi Arabistan Veliahat Prensi Selman'ın en yakınındaki ismin cinayet günü hem konsoloslukta hem de konsolosluk konutunda görüntüleri ortaya çıktı.

O valizde Cemal Kaşıkçı'nın cesedi mi vardı? 'Prensin Katili'nin şok fotoğrafları...

Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda yok edilmesiyle ilgili bomba görüntüler ortaya çıktı. 15 kişilik Suudi infaz timinin başında olduğu değerlendirilen ve Veliaht Prens’in istihbaratçısı olarak bilinen ‘Maher Abdulaziz M. Mutreb’in, Kaşıkçı'nın vahşice katledildiği saatlerde hem konutta hem de konsoloslukta olduğunu gösteren fotoğraflar ortaya çıktı. Murteb, ikindi saatlerinde ise elinde büyük bir valizle İstanbul'daki bir otelden çıkarken ve ardından da Atatürk Havalimanı'nda görüntülendi. O valizde Cemal Kaşıkçı'nın cesedi mi vardı?

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O valizde Cemal Kaşıkçı'nın cesedi mi vardı? 'Prensin Katili'nin şok fotoğrafları...

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'ın adeta gölgesi gibi her an yanında dolaştırdığı ve özel istihbaratçısı olduğu iddia edilen İstihbaratçı Albay Maher Abdulaziz M. Mutreb’in Cemal Kaşıkçı'nın öldürüldüğü dakikalarda Konsoloslukta ve ardından da Konsolosluk Konutu'nda olduğunu gösteren fotoğraflar ortaya çıktı. Mutreb, suikast timiyle birlikte İstanbul'a geldiğinde Başkonsolosluğa birkaç yüz metre mesafedeki Levent Movenpick Otel'de 5 Ekim'e kadar rezervasyon yaptırmış, ama aynı gün ekibiyle birlikte alelacele otelden ayrılmıştı. İşte Sabah'ın haberine göre Murteb'in 2 Ekim günü İstanbul'daki rotasını gösteren fotoğraflar...

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O valizde Cemal Kaşıkçı'nın cesedi mi vardı? 'Prensin Katili'nin şok fotoğrafları...

SAAT 09:55: KONSOLOSLUĞA GİRİYOR... Veliaht Prens Selman'ın özel istihbaratçısı 47 yaşındaki bir istihbarat albayı Mutreb, Atatürk Havalimanı'na 2 Ekim gecesi 03.38'de girdi. Yine 2 Ekim'de saat 09.55'te Mutreb, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girerken görülüyor. En önde yürümesi dikkat çekiyor. Cemal Kaşıkçı Başkonsolosluğa girmeden saatler önce gelip yerini aldığı anlaşılıyor. Suikast timinde yer alan diğer isimler de Kaşıkçı'dan önce binaya giriyor, bir başka deyişle Suudi gazetecinin 'cellatları' önceden yerlerini alıyorlar.

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O valizde Cemal Kaşıkçı'nın cesedi mi vardı? 'Prensin Katili'nin şok fotoğrafları...

SAAT 16:53: KONSOLOSLUK KONUTUNDAN ÇIKIYOR... Mutreb, başka bir fotoğrafta önceki gün ülkesine dönen Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosu Muhammed bin Uteybi'nin rezidansından çıkarken polis kamerasına yakalanıyor. Bu görüntünün kameralara takıldığı saat 16.53...

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