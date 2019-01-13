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O ülkenin İstihbarat başkanı öldürüldü

O ülkenin İstihbarat başkanı öldürüldü

Husiler tarafından düzenlenen saldırıda yaralanan Yemen'in Askeri İstihbarat Başkanı Muhammed Salih Tamah hayatını kaybetti.

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Eklenme Tarihi: 13-01-2019 10:13 - Güncelleme: 13-01-2019 10:13

Yemen'in güneyinde yer alan Lahic kentinde, perşembe günü Husiler tarafından düzenlenen saldırıda yaralanan Askeri İstihbarat Başkanı Muhammed Salih Tamah hayatını kaybetti.

Sağlık kaynaklarından alınan habere göre, El-Aned Askeri Üssü'ndeki geçit töreni sırasında insansız hava aracıyla düzenlenen saldırıda yaralanan Askeri İstihbarat Başkanı Tamah, bu sabah Aden'deki bir hastanede yaşamını yitirdi.

Lahic kentindeki El-Aned Askeri Üssü'nde perşembe günü geçit töreni sırasında insansız hava aracıyla düzenlenen saldırıda 4 asker ölmüş, Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Abdullah en-Nahi, Genelkurmay Başkan Yardımcısı Salih ez-Zendani, Lahic Valisi Ahmed et-Turki ve Askeri İstihbarat Başkanı Muhammed Salih Tamah'ın da aralarında bulunduğu 10'dan fazla kişi yaralanmıştı.

HUSİLER ÜSTELENMİŞTİ
Lahic kentinde 1950'de dünyaya gelen Tamah, Mayıs 2018'de Cumhurbaşkanlığı kararıyla Askeri İstihbarat Başkanlığı görevine getirilmişti.

Yemen'de ayrılıkçı Güney Hareketi'nin liderlerinden olan Tamah, 2015'te Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'nin yanında, Husiler tarafından ele geçirilene kadar El-Aned Askeri Üssü Komutanı olarak Husilere karşı savaştı.

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