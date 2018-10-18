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O ülkeden önemli hamle: 'Ordu' kararı geldi!

O ülkeden önemli hamle: 'Ordu' kararı geldi!

Kosova Meclisinde, Kosova Güvenlik Gücü’nün (FSK) orduya dönüşmesiyle ilgili üç kanun tasarısı oylamaya sunuldu. Milletvekilleri ilk olarak Savunma Bakanlığının kurulmasıyla ilgili kanun tasarısını oyladı. Sırbistan, Kosova’yı bağımsız olarak tanımıyor ve ordu kurulmasına karşı çıkıyordu.

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Eklenme Tarihi: 18-10-2018 19:05 - Güncelleme: 18-10-2018 19:05

Kosova Güvenlik Gücü’nün (FSK) orduya dönüşmesiyle ilgili üç kanun tasarısı Kosova Meclisinde oylamaya sunuldu.

Milletvekilleri ilk olarak Savunma Bakanlığının kurulmasıyla ilgili kanun tasarısını oyladı. Bu kanun tasarısı 101 milletvekilinin oyuyla kabul edildikten sonra Kosova Güvenlik Gücü’nün (FSK) orduya dönüşmesi ile ilgili kanun tasarısı oylamaya sunuldu. Kosova Güvenlik Gücü Hizmet Yasa Tasarısı 96 oyla kabul edildi.

SIRP LİSTESİ'NDEN ONAY YOK

Kosova’da kademeli olarak ordunun kurulmasıyla ilgili önerilen yasa taslakları, Sırp Listesi dışında, tüm meclis grupları tarafından desteklendi.

1999 yılından bu yana KFOR barış gücü bünyesi altında görev yapan Kosova’da, Sırbistan, Kosova’yı bağımsız olarak tanımıyor ve ordu kurulmasına karşı çıkıyordu.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 18 Ekim 2018 19:44 kosovada ordu kurmalı bence çünkü kendilerini nasıl koruyacaklar.

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