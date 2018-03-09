O ülkeden 'Ermeni soykırımı' tasarısına ret kararı

Misafir 09 Mart 2018 20:47 Türklerin soykırım yapmadığı alenen ortada madem soykırım yapmış o zaman niye Ermenileri göç ettirmiş,soykırım soyu bitirmek yok etmek,soykırım zihniyetinde olan birileri kimseyi göç ettirmez hepsini katleder, bunlar konuştukça batıyorlar başka delile gerek yok yaptığı açıklamaları ilede zaten yakalanıyorlar,Sırplar'da Türkleri katletmiştir ki bunun adı soykırımdır, Ermenilerin yaptığı Hocalı katliamı bir soykırımdır, bu meclislerin önüne önce Hocalı soykırımı konulmalı bu kabul edilmeli,Ermeniler önce kendi yaptıklarına baksın,1915 olaylarında kendileri yaptılar her şeyi ama ne oldu ibre kendilerine döndü çünkü yapan bulur,bu nedenle gönderildiler başka diyarlara,öldürülmediler