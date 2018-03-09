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O ülkeden 'Ermeni soykırımı' tasarısına ret kararı

O ülkeden 'Ermeni soykırımı' tasarısına ret kararı

1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarının 'soykırım' olarak tanınmasını öngören tasarının Sırbistan Meclisi gündemine alınması oy çokluğuyla reddedildi.

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Eklenme Tarihi: 09-03-2018 17:57 - Güncelleme: 09-03-2018 18:27

Sırbistan Meclisi, 1915 olayları ile ilgili Ermeni iddialarının 'soykırım' olarak tanınmasını öngören tasarının meclis gündemine alınmasını reddetti.

Muhalefetteki Yeni Parti Genel Başkanı Zoran Zivkovic'in önerisi olan tasarının meclis gündemine alınmasına ilişkin 6 Mart'ta yapılan oylamada 139 milletvekili 'hayır' oyu kullanırken, sadece 7 milletvekili buna destek verdi.

1915 olayları ile ilgili Ermeni iddialarının 'soykırım' olarak tanınmasını öngören tasarı ilk olarak 2010 yılında Sırp Radikal Partisi (SRS) tarafından teklif edilmişti.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Misafir 09 Mart 2018 20:47 Türklerin soykırım yapmadığı alenen ortada madem soykırım yapmış o zaman niye Ermenileri göç ettirmiş,soykırım soyu bitirmek yok etmek,soykırım zihniyetinde olan birileri kimseyi göç ettirmez hepsini katleder, bunlar konuştukça batıyorlar başka delile gerek yok yaptığı açıklamaları ilede zaten yakalanıyorlar,Sırplar'da Türkleri katletmiştir ki bunun adı soykırımdır, Ermenilerin yaptığı Hocalı katliamı bir soykırımdır, bu meclislerin önüne önce Hocalı soykırımı konulmalı bu kabul edilmeli,Ermeniler önce kendi yaptıklarına baksın,1915 olaylarında kendileri yaptılar her şeyi ama ne oldu ibre kendilerine döndü çünkü yapan bulur,bu nedenle gönderildiler başka diyarlara,öldürülmediler

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