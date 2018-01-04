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O ülkede intihar saldırısı: Çok sayıda ölü ve yaralı var!

Afganistan'ın başkenti Kabil'de düzenlenen intihar saldırısında 11 kişinin öldüğü, 25 kişinin yaralandığı bildirildi.

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Eklenme Tarihi: 04-01-2018 22:13 - Güncelleme: 04-01-2018 22:13

Afganistan’ın başkenti Kabil’de intihar saldırısı gerçekleştirildi. Emniyet yetkilileri, saldırganın üzerine yerleştirdiği bombayı, Kabil'in Banayi bölgesinde polis aracına yaklaşarak patlattığını belirtti. İntihar saldırısında 11 kişinin öldüğü, 25 kişinin yaralandığı bildirildi.  Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

İHA'nın haberine göre; açıklamada, yaralıların çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavilerine başlandığı ifade edildi.

Görgü tanıkları tarafından yapılan açıklamada, saldırının güvenlik güçlerinin uyuşturucu operasyonu düzenlediği bölgede meydana geldiği, bu nedenle ölenler arasında polislerin de bulunduğu belirtildi.

Olay yerine gelen güvenlik ekipleri, patlamanın bir intihar saldırısı olduğunu doğrularken ölenlerden 5'inin polis olduğunu bildirdi. Ölü sayısının artabileceğinden endişe ediliyor.

Öte yandan saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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