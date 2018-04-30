O ülkede çifte saldırı! 5'i gazeteci onlarca ölü...

AFGANİSTAN'ın başkenti Kabil'de meydana gelen çifte patlamada en az 25 kişinin hayatını kaybettiği, 45 kişinin yaralandığı bildirildi. Afganistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Afganistan'ın başkenti Kabil'de meydana gelen çifte patlamada 25 kişinin hayatını kaybettiği, 45 kişinin yaralandığı bildirildi. Polis görevlisi Jan Agha ikinci patlamada ölenler arasında AFP foto muhabiri Shah Marai ve dört diğer gazetecenin de bulunduğunu aktardı.

İSTİHBARAT KURULUŞU YAKININDA... Afganistanlı yetkililer sabah saatlerinde başkent Kabil'de, istihbarat kuruluşlarının merkezi yakınında yaşanan çifte intihar saldırısında 25 kişinin öldüğünü duyurdu. Saldırılarda 45 kişinin de yaralandığı açıklandı. Yaralıların bir kısmının durumunun kritik olduğu, bu nedenle ölü sayısının aratabileceği ifade edildi.

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​İKİNCİ SALDIRI GAZTECİLERİ HEDEF ALDI... Polis ikinci saldırının ilk patlamadan birkaç dakika sonra yaşandığını ve alana gelen gazetecileri hedef aldığını açıkladı. Son dakika haberlerine göre ölenler arasında AFP'nin Kabil bürosunun şef foto muhabiri Şah Marai ile 3 diğer gazeteci var. 3 gazeteciden birinin Tolo News için diğer ikisinin ise 1TV adlı kuruluşta çalıştığı belirtildi.

'İNTİHAR SALDIRGANI GAZETECİ KILIĞINA GİRMİŞTİ'... ​Polis sözcüsü "İntihar saldırganı (ikincisi) gazeteci kılığına girmişti ve kendisini kalabalığın ortasında patlattı" dedi. İçişleri Bakanlığı ilk saldırının da intihar saldırısı olduğunu ve motorsikletli bir saldırganın kendini infilak ettirmesi sonucu yaşandığını belirtti.

AFP'nin Kabil bürosunun şef foto muhabiri Şah Marai de hayatını kaybetti.

SALDIRIYI ÜSTLENEN OLMADI... Saldırıyı henüz hiçbir grup üstlenmedi. Ancak saldırı Taliban'ın bahar saldırılarını başlatmasından birkaç gün sonra yaşandı. Hükümetin barış görüşmeleri teklifini reddettiği belirtilen örgüt açıklamasında 'ABD güçlerini, onlarla işbiliği yapan istihbarat mensuplarını ve ülke içindeki destekçilerini' hedef alacağını duyurmuştu. Geçen hafta Kabil'deki seçim kayıt merkezine yönelik saldırıda da 57 kişi hayatını kaybetmişti.