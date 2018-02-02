O ülkede büyük facia! 90 kişi hayatını kaybetti

Uluslararası Göç Örgütü (IOM), bu sabah Libya açıklarında batan bir botta 90 göçmenin boğularak öldüğünü açıkladı. Faciadan yalnızca üç kişi kurtulabildi.
Reuters'ın dünyaya son dakika olarak duyurduğu habere göre, IOM yaşamını yitirenlerin çoğunluğunun Pakistan vatandaşı olduğunu belirtiyor.
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