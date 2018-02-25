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O ülkede 15 Türk kadına idam cezası verildi

O ülkede 15 Türk kadına idam cezası verildi

Irak'ta görülen davada, Irak Şam İslam Devleti'ne (IŞİD) üye olmak suçlamasıyla yargılanan 15 Türkiye vatandaşı kadın suçlu bulundu ve idam cezasına çarptırıldı.

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Eklenme Tarihi: 25-02-2018 16:59 - Güncelleme: 25-02-2018 16:59

AFP'nin bir mahkeme yetkilisine dayandırdığı haberinde, IŞİD üyeliğinden suçlu bulunan bir başka Türkiye vatandaşı kadına da ömür boyu hapis cezası verildiği belirtildi.

Irak devleti, başta Musul olmak üzere sınırları içerisinde IŞİD'in elindeki yerleri geri aldıktan sonra çok sayıda kadın ve çocuğu da gözaltına aldı.

BBC Türkçe’nin aktardığı habere göre; en az 560 kadının ve 600 çocuğun cihatçı olmak ya da IŞİD'lilerin akrabası olmak suçlamalarıyla gözaltına alındığı ve yargılama süreçlerinin başlatıldığı ifade ediliyor. Ocak ayında Alman bir kadın IŞİD'e lojistik destek verme suçlamasıyla idam cezasına çarptırılmıştı.

CEZAEVİNDE 20 BİN KİŞİ VAR: İnsan Hakları İzleme Örgütü, bu yargı süreçlerinin "adil olmadığını" açıkladı. AFP haberinde, uzmanların tahminlerine göre Irak'ta IŞİD üyesi olma suçlamasıyla cezaevinde 20 bin civarında kişinin bulunduğunu ancak bununla ilgili resmi verilerin bulunmadığını belirtti.

Irak'taki Terörle Mücadele Yasası, mahkemelere IŞİD adına eylemlere karışmasalar dahi şüphelilerin üye olmak ya da yardım ve yataklık suçlamalarından idama cezasına çarptırılmalarına olanak tanıyor.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 25 Şubat 2018 18:09 15 Türk kadınını öne çıkardılar idam cezası verdiler bilhassa Türkleri, bu idam cezasını verenler kimler, 20 bin kişi tutuklu ve 15 Türkü idam ediyor, Türk düşmanları adi şerefsizler, o idam kararlarını verenleri asıl asmak lazım, ordaki fitnenin aktörleri

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