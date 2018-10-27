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O ülke Trump’ın tehditlerine boğun eğdi Göçmenleri alacak

O ülke Trump’ın tehditlerine boğun eğdi Göçmenleri alacak

Haftalar önce daha iyi bir hayat için Meksika ve ABD sınırına doğru yürüyüşe geçen Honduras, Guatemala ve Salvador'larla ilgili Trump, tehdit mesajlarında bulunmuş orduyu alarma geçireceğini, ve Meksika’yı yardımları kesmekle tehdit etmişti. Trump’ın tehditlerine Meksika boğun eğdi.

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Eklenme Tarihi: 27-10-2018 10:58 - Güncelleme: 27-10-2018 10:58

Honduras, Guatemala ve Salvadorlu vatandaşlar daha iyi bir hayat için Meksika ve ABD sınırına doğru yürümeye başlamıştı. Göçmen sayısının 7 bini bulmasıyla ABD Başkanı Donald Trump, göçmenlerin ABD’ye girmemesi için Meksika’yı uyarmış, nakdi yardımları kesmekle ve orduyu sınıra göndermekle tehdit etmişti.

MEKSİKA İLK ADIMINI ATTI!
BunuN üzerinde Meksika Cumhurbaşkanı Enrique Pena Nieto, çocuklar için geçici kimlik belgeleri, meslek ve eğitim almak isteyen göçmenlerin, Güney Meksika'da sığınma başvurusunda bulunmalarını ve daha çok şeyleri yapabileceklerini açıkladı. Nieto, bu planın sadece Meksika yasalarına uyanlar ve Meksika'da mülteci statüsü verilenlere kalıcı bir çözüm yolunda ilk adım olduğunu belirtti. 

MÜLTECİ OLANLAR KALACAK GERİSİ İSE...
Meksika hükümet yetkilileri, mülteci statüsüne hak kazanmayan göçmenlerin sınır dışı edilebileceğini ve göç konvoyundan bin 700'den fazla insanın iltica başvurusunda bulunduğunu açıklarken, mülteci statüsüne hak kazanmayan göçmenlerin ise sınır dışı edilebileceğini söyledi. 

MEKSİKA TARİNDE BİR İLK
Meksika Cumhurbaşkanı Enrique Pena Nieto’nun tarihte ilk kez bu denli toplu halde mülteci kabul etmesi Meksika’da tartışmalara neden olduğu belirtildi. Nieto, göç dalgasının Meksika’dan ABD’ye geçmeden önce ülkeye sığınma talebinde bulunanları kabul etmesi ve Meksika’da tutma çabaları şaşırttı. Meksika’dan yaklaşık 45 milyon kişinin şiddet ve yoksulluktan ABD’ye sığındığı ve halen on binlerce Meksikalının çocuklarıyla birlikte ABD sınırlarında bekletildikleri belirtiliyor. Ülkelerindeki şiddet ve yoksulluktan kaçan bazı göçmenlerin çocuklarıyla birlikte yoğun sıcaklar altında dağ ve nehirlerden botlarla kendi çabalarıyla Meksika sınırından ABD’ye ulaşmaya çalıştıkları belirtilerken, çok sayıda göçmenin ise sınır boyunda açlık ve susuzluktan hayatlarını kaybettikleri ve bir çoğunun da zor şartlarda ayakta kalabildikleri belirtildi.  Öte yandan, Orta Amerika’dan kaçarak ABD’ye sığınmaya çalışan Honduras, Guatemala, Salvador ve Meksikalılar ABD’deki kaçak göçmenlerin büyük bir çoğunluğunu oluşturuyor. 

Meksika sınırında insanlık dramı! 'Açız bırakın girelim'

 

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