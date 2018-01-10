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O ülke sonunda ABD'ye resti çekti

O ülke sonunda ABD'ye resti çekti

Pakistan Savunma Bakanlığı ABD ile askeri ve istihbarati bilgi paylaşımını durdurma kararı aldı.

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Eklenme Tarihi: 10-01-2018 18:07 - Güncelleme: 10-01-2018 18:07

Pakistan yerel basınının Pakistan Savunma Bakanlığı'na dayandırdığı habere göre ABD ile askeri ve istihbarati bilgi paylaşımı durduruldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Fiili olarak ABD ile askeri ve istihbarati bilgi paylaşımını durdurma kararı aldık" ifadelerine yer verildi.

ABD'nin Afganistan'da milyar dolarlık harcama yapmasına rağmen hezimete uğradığı belirtilirken, Washington yönetiminin başarısızlığını Pakistan'a mal etmeye çalıştığı belirtildi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • MUSTAFA TURAN 11 Ocak 2018 00:46 Misafir aynı zamanda bu yaygara ABD nin Talibani ve DEAS da destekleyip besledigi gerçeğini de degistirmiyor. Sen önce ABD nin ac kalan insanlarıni doyur. Sokaklarda milyonlarca evsizlerine bak

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