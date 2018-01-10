Pakistan yerel basınının Pakistan Savunma Bakanlığı'na dayandırdığı habere göre ABD ile askeri ve istihbarati bilgi paylaşımı durduruldu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Fiili olarak ABD ile askeri ve istihbarati bilgi paylaşımını durdurma kararı aldık" ifadelerine yer verildi.
ABD'nin Afganistan'da milyar dolarlık harcama yapmasına rağmen hezimete uğradığı belirtilirken, Washington yönetiminin başarısızlığını Pakistan'a mal etmeye çalıştığı belirtildi.
ÖNCEKİ HABERLER
YORUM YAZIN O ülke sonunda ABD'ye resti çekti haberine yorum yapıntw gp fb rs yukarıdaki hesaplarınızdan biri ile yorum yapabilirsiniz adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER