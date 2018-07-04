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O ülke komşularını uydudan izlemiş!

O ülke komşularını uydudan izlemiş!

Yeni Zelanda'nın istihbarat kurumunun, uydu üzerinden bölgesindeki ada ülkelerinden istihbarat topladığı ve ABD, İngiltere, Kanada ve Avustralya gibi müttefikleriyle paylaştığı belirlendi. Ülkenin İstihbarat ve Güvenlik Başmüfettişi Cheryl Gwyn, izlenen ülkelerin adlarını vermekten kaçındı.

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Eklenme Tarihi: 04-07-2018 16:24 - Güncelleme: 04-07-2018 16:24

İstihbarat ve Güvenlik Başmüfettişi Cheryl Gwyn, ülkenin elektronik istihbarat kurumu Devlet İletişim Güvenliği Bürosunun (GCSB) veri toplama uygulamaları üzerine yaptığı soruşturmanın sonuçlarını kamuoyuna açıkladı.

Gwyn, kurumun 2009-2015 arasında bölgedeki ada ülkelerinin iletişim verilerini uydudan izlediğini ve buradan edindiği verileri 'Beş Göz' adı verilen istihbarat iş birliği kapsamında, ABD, İngiltere, Kanada ve Avustralya ile paylaştığını açıkladı.

''YASA DIŞI BİR ŞEY YAPMIYORUZ''
Belirli bir ülke adı belirtmekten kaçınan Gwyn, Güney Pasifik'teki çok sayıda ada ülkesinin internet ve mobil iletişimini karasal hatlar ve kablolar yerine uydu bağlantılarıyla sağladığını, GCSB'nin yasal olarak uydu iletişimini izlemeye yetkili olduğundan söz konusu ülkelerin elektronik iletişimini takip edebildiğini söyledi.  Uygulamanın yasa dışı olmadığını vurgulayan Gwyn, değiştirilmesi konusunda herhangi bir tavsiyede bulunmadı.

Gywn'in yürüttüğü soruşturma, ABD Ulusal Güvenlik Kurumunun (NSA) eski sistem analisti Edward Snowden'ın bilgi sızdırmasının ardından GSCB'nin istihbarat faaliyetleri hakkında oluşan kuşkular nedeniyle başlatılmıştı.

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Kaynak : AA

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