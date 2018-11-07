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O ülke artık ordu ithal edecek Asker alacağı ülkeler ise...

O ülke artık ordu ithal edecek Asker alacağı ülkeler ise...

İNGİLTERE Savunma Bakanlığı, İngiliz ordusundaki asker sayısının azalması üzerine yabancı ülkelerden asker alımına başlama kararı aldı. Hükümet geçen ayda kadınların da orduda görev alabilmesi için yasal düzenleme yapmıştı.

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Eklenme Tarihi: 07-11-2018 13:14 - Güncelleme: 07-11-2018 13:15

İngiliz ordusunda asker alımının yeterli olmaması üzerine Savunma Bakanlığı, krizin daha fazla büyümemesi için harekete geçti. Bakanlık, daha önce orduya katılmak için, İngiltere’de en az 5 yıl oturma şartını kaldırarak İngiltere Devletler Topluluğu’ndan orduya katılım başvurularını kabul edeceğini açıkladı.

HANGİ ÜLKELERDEN ALACAKLAR
Bundan böyle Avustralya, Hindistan, Kanada, Kenya ve Fiji’den de İngiltere Ordusu’na katılım başvuruları yapılabilecek. Bunun için İngiltere’de yaşamış olma şartı aranmayacak. Guardian gazetesindeki haberde, başvuruların 2019 Ocak’tan itibaren başlayacağı ve bu yolla İngiltere Kraliyet Donanması ve Hava Kuvvetleri dahil olmak üzere her yıl orduya 1350 kişinin katılması amaçlanıyor. İngiliz Devletler Topluluğu dışındaki ülkelerden gelen başvurular ise kabul edilmeyecek.

KADINLARIN ÖNÜ DE AÇILMIŞTI
Gazete İngiltere ordusunda geçen yıl 8 bin 200 asker, denizci ve personelin eksik olduğunu bunun da 2010 yılından bu yana ordudaki en büyük personel açığı olduğunu aktardı. Diğer yandan geçen ay, Britanya ordusunda kadınların da Kraliyet Denizcilik Kuvvetleri ve ön cephe piyade birimleri de dahil olmak üzere başvuru yapabilmelerinin önü açılmıştı.

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